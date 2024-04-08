Xiaomi kulaklık serisi yeni bir kablosuz kulaklık ile genişliyor. Xiaomi, ürün yelpazesini genişleterek ilk arkası açık kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni kulaklıkların lansmanını Redmi Turbo 3 modelinin ön plana çıkacağı 10 Nisan’daki bir etkinlikte gerçekleştireceğini duyurdu. Ayrıca, etkinlikte Redmi Pad Pro’nun da tanıtılması planlanıyor.

Xiaomi Kulaklık Serisi Genişliyor, Şirket İlk Arkası Açık Kulaklıklarını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Xiaomi’nin ilk arkası açık kulaklıkları hakkında henüz detaylar sınırlı olsa da, Weibo’da paylaşılan bir poster sayesinde kulaklığın tasarımı ve iki renk seçeneği olan krem beyazı ve siyah ortaya çıktı. Kulaklıkların şarj kutusu, kulaklıklarla uyumlu bir renkle geliyor ve orta çerçevede bir LED gösterge ile düz bir tasarıma sahip.

Henüz özellikler gizli tutuluyor ancak rakip ürünlere benzer şekilde uzun pil ömrü ve rahat kullanım özelliklerine odaklanması bekleniyor. Arkası açık kulaklıklar, geleneksel kulak içi kulaklıklardan farklı olarak kulak kanalının hemen dışında oturuyor ve kulakları açık bırakıyor. Xiaomi’nin kulaklıkları hava iletim teknolojisini kullanarak sesi iletmeyi hedefliyor.

Arkası açık kulaklık pazarı, kullanıcıların rahat ses ürünlerine olan talebinin artmasıyla büyümeye devam ediyor. Bir IDC raporuna göre, arkası açık kulaklık pazarı 2023 yılında 6,52 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre %130,2’lik kayda değer bir artış gösterdi. Bu eğilim, kullanıcı tercihlerinin gerçek kablosuz (TWS) ve boyuna takılan kulaklıklardan uzaklaştığını gösteriyor.

Xiaomi’nin yeni arkası açık kulaklıklarıyla, kullanıcıların konforlu ve kaliteli ses deneyimi için daha fazla seçeneğe sahip olacağına dair beklentiler yükseliyor. Etkinlikten sonra kulaklıkların fiyatı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Her ne kadar tanıtımın yıldızı Redmi Turbo 3 akıllı telefon olsa da, Xiaomi kulaklık serisine eklenecek bu yeni cihaz hakkındaki beklentiler de yüksek. Bizler de yeni Xiaomi kulaklık modelini merak ediyoruz. Bakalım havayı titreştirerek ses iletim teknolojisi ne kadar iyi çalışacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni kulaklığı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!