Apple’ın katlanabilir iPhone modeline ait olduğu iddia edilen yeni video, cihazın kapalı ve açık hâlini, boyutlarını ve kullanım formunu daha net şekilde gösteriyor.

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeline dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sızan video, cihazın tasarımını ve kullanım formunu daha detaylı biçimde gösteriyor.

Tasarım detayları

Cihaz, kitap tarzı katlanabilir bir yapıya sahip görünüyor.

Kapalı hâlde pasaport benzeri kompakt bir form sunuyor.

Açıldığında ise küçük bir tablet görünümüne kavuşuyor.

Boyut bilgileri

Kapalı hâl: yaklaşık 117 mm uzunluk , 84,27 mm genişlik , 11,02 mm kalınlık .

Açık hâl: kalınlık yaklaşık 5,2 mm seviyesine düşüyor.

Beklenen özellikler