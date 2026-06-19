Apple’ın katlanabilir iPhone modeline ait olduğu iddia edilen yeni video, cihazın kapalı ve açık hâlini, boyutlarını ve kullanım formunu daha net şekilde gösteriyor.
Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeline dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sızan video, cihazın tasarımını ve kullanım formunu daha detaylı biçimde gösteriyor.
İçindekiler
Tasarım detayları
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Cihaz, kitap tarzı katlanabilir bir yapıya sahip görünüyor.
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Kapalı hâlde pasaport benzeri kompakt bir form sunuyor.
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Açıldığında ise küçük bir tablet görünümüne kavuşuyor.
Boyut bilgileri
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Kapalı hâl: yaklaşık 117 mm uzunluk, 84,27 mm genişlik, 11,02 mm kalınlık.
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Açık hâl: kalınlık yaklaşık 5,2 mm seviyesine düşüyor.
Beklenen özellikler
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Cihazda paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı menteşe kullanılacağı söyleniyor.
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Fiyat tarafında ise daha önce 2.000 dolar civarı bir başlangıç seviyesinden söz edilmişti.