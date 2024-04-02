AnTuTu en iyi telefonlar listesi yayınlandı. Popüler performans testi platformu AnTuTu, her ayın sonunda en iyi performans sergileyen akıllı telefonları belirlemek için değerli bir kaynak olmaya devam ediyor. Mart 2024 için iki önemli liste yayınlandı ve bu listelerde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip Android telefonlar lider koltuğuna oturdu. Peki en hızlı Android telefon hangisi? En güçlü Android telefon hangi markadan çıktı? İşte AnTuTu en iyi telefonlar listesi.

AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi: Bu Sefer Lider Snapdragon 8 Gen 3 Oldu

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan listelerde, Dimensity 9300 işlemcili telefonlar ilk sıraları kapatmışken, bu sefer listede Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar baskın oldu. Şu anda en güçlü Android telefon unvanı bu işlemciyi kullanan Asus ROG Phone 8 Pro modelinde.

Bu liste, temel olarak CPU, GPU, Bellek (RAM) ve UX (yazılım) performanslarına göre derecelendirilmiş durumda ve kullanıcılara oyun gibi zorlu görevlerde cihazların performansını kabaca göstermeyi amaçlıyor. Bu ay listede ilginç bazı oynamalar oldu.

İşte AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi (Mart 2024):

1. Asus ROG Phone 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB) – 2.141.448

2. OPPO Find X7 (Dimensity 9300, 16GB+1TB) – 2.138.119

3. iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB) – 2.110.595

4. Red Magic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB) – 2.098.269

5. Vivo X100 Pro (Dimensity 9300, 16GB+1TB) – 2.088.853

6. iQOO Neo 9 Pro (Dimensity 9300, 16GB+1TB) – 2.070.155

7. iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+1TB) – 2.066.837

8. Vivo X100 (Dimensity 9300, 16GB+512GB) – 2.049.022

9. Nubia Z60 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB) – 2.043.411

10. OPPO Find X7 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3, 16GB+512GB) – 2.036.200

Şubat ayında Oppo Find X7, performans açısından Asus ROG Phone 8 Pro’yu geride bırakmıştı. Ancak, ROG Phone 8 Pro’nun Mart 2024 performans listesinde üst sıralara yükseldiği görülüyor. Bu model, Ocak ayında en yeni Snapdragon 8 Gen 3 amiral gemisi yonga seti ile piyasaya sürüldü ve benchmark testinde 2.141.448 puan aldı.

OPPO Find X7 ise sadece 3.329 puanlık farkla hala üst sıralarda yer alıyor. Bu durum, Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 yongalarının performans açısından eşit olduğunu gösteriyor, ki bu sektördeki rekabet için oldukça olumlu bir gelişme. MediaTek ve Qualcomm’un yeni nesil çiplerinin performansını görmek heyecan verici olacak.

Listenin geri kalanında iQOO 12, Nubia Z60 Ultra ve diğer modeller yer alıyor. Ayrıca, AnTuTu, yeni piyasaya sürülen OnePlus Ace 3V ve Redmi K70E gibi cihazların da en iyi performans gösteren amiral gemisi katilleri arasında yer aldığını belirtti.

AnTutu en iyi telefonlar listesinde Galaxy S24 Ultra gibi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setini kullanan bir cihazın olmaması ilginç olsa da, zaten Samsung cihazları çok fazla performans testi listelerinde görmüyoruz. S24 Ultra da listedeki bu modellerle aynı işlemciyi paylaşsa da, büyük ihtimalle depolama ve RAM’deki kısıtlamalardan dolayı listeye girememiş durumda.

Samsung bu cihazı en fazla 12GB RAM ve 1TB depolama ile almaya izin verirken, rakiplerin 16GB RAM’e sahip olduğunu görüyoruz. Bu da puanlamada büyük bir avantaj yaratıyor. Sadece CPU gücünü ölçen Geekbench gibi platformlarda ise S24 Ultra’nın harika sonuçlar verdiğini görüyoruz.

AnTuTu en iyi telefonlar listesi bu yıl ilginç oynamalarla gündeme gelse de, yayınlanan son liste Snapdragon 8 Gen 3’ün aslında Dimensity 9300’e ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu MediaTek cephesi için büyük bir başarı. AnTuTu en iyi telefonlar listesinde Qualcomm ve MediaTek çekişmesi devam edecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce listede sürpriz bir cihaz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!