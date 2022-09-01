Hatırlasınız ki geçen haftalarda Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin otopilot özellikli bir otomobil üretmek istediğini söylemiştik. Bunun için yaklaşık bir yıldır çalışan firma büyük ilerleme kaydetti. Geçen yılın Mart ayında elektrikli araç piyasasına gireceğini resmen duyuran Xiaomi birkaç gün önce araba üretme lisansı adına BAIC şirketi ile iletişim halindeydi. Herkes iki büyük üreticinin ortak bir proje yürütmesini beklerken Xiaomi tarafının kendine ait bir fabrika kuracağını söyleyen iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Çin medyasına göre Xiaomi, ilk elektrikli otomobilinin mühendislik aşamasını çoktan tamamladı. Araç yapay zekası çalışmaları ise hızla ilerliyor ve Ekim ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Şirket için bir sonraki adım test üretim ve denemeleri olarak gözüküyor. Medyadaki haberlere göre firma önceden planladığı BAIC otomotiv fabrikalarını kullanmak veya başka şirketlerle ortaklık kurmak yerine kendine özgü teknolojik araç üretim merkezini inşa edecek.

Xiaomi, Otomobil İçin Tek Başına Çalışacak

Mart 2021’de araç üretim projesini resmen duyuran bir şirkete göre büyük ilerleme kaydetse de Xiaomi firmasını hala bu konuda tecrübesiz olarak adlandırabiliriz. Şirket, önümüzdeki 10 yılda bu projeye 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu gerçekten de proje için büyük bir kaynak ve bununla beraber firma otomobillerini 2024 yılına kadar asfaltlarda görmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre şirket hala projesini 2024 yılına yetiştirmek istiyorsa fabrikalarını hızlı bir şekilde kurması gerek. Şirket, geçen yılın Kasım ayında, kendisine bağlı fabrika ile birlikte Yizhuang şehrinde otomotiv iş merkezi olabilecek bir Ar-Ge merkezini inşa etmek için çeşitli sözleşmeler imzaladı. Yine uzmanlar kurulacak ilk fabrikanın burası olabileceğini belirtiyor.

Yine Çinli medya ajanslarına göre Tesis tam hızına ulaştığında planlanan kapasitesi yılda 300.000 araç üretebilecek. Bunun bahsedilen yıldan çok daha geç olacağını düşünürsek, Xiaomi’nin fabrikasını iki aşamada kuracağını ve ilk aşama süresince 150.000 araç üretebileceğini öngörebiliriz.

Şu an için şirketin en büyük sorunu kendi için otomobil üretim lisansı almak. Bu durum proje için gecikmelere yol açamaya başladı bile. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan hala bir kararın çıkmaması, Projenin oto pilot çalışmalarında tıkanmasına sebep oluyor.

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