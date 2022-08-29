Bloomberg’e verilen özel bilgilere göre Xiaomi, otomobil üreticisi Beijing Automotive Group ile görüşmelerde bulunuyor. Bununla birlikte BAIC ile elektrikli araç üretecek. Kimliğini açıklamamayı tercih eden kaynaklara göre, akıllı telefon üreticisi kendi lisansını alması uzun sürdüğü için üretim ortaklığı arıyor.

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İşbirliği, BAIC’in elektrikli markası BAIC BluePark Yeni Enerji Teknolojisi için iki şirket arasında ortak markalı otomobillerle sonuçlanacak. Xiaomi, Hyundai Beijing’in 2 numaralı fabrikasında hisse satın almayı düşünürken, tesislerin yükseltilmesi gerekecek. BluePark fabrikası ise kullanıma hazır hale gelecek

Ortaklık gerçekleşirse, Xiaomi’nin kurucu ortağı Lei Jun’un on yıl içinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapma ve 2024’te şirketin elektrikli araçlarını üretme sözünü tutmasını sağlayacak.

Kaynak: Bloomberg