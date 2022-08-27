Çinli elektronik şirketi Xiaomi, geçen yılın Mart ayında elektrikli araç piyasasına gireceğini resmen duyurmuştu. Geçen bir yıl içinde projesi için büyük adımlar atan dev teknoloji firması, elektrikli aracı için bir dizi oto pilot ve otonom sürüş denemeleri hakkında takvimler yayınladığını önceki haberlerimizde belirtmiştik. 11 Ağustos’taki toplantıdan sonra Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun otomobil projesi hakkında bazı bilgiler daha ortaya koydu.

Konuşmada Lei Jun, Xiaomi otomobil projesi, otonom sürüş teknolojisinin yol testinin canlı bir videosunu yayınladıkları açıkladı. Şirket, otonom sürüş teknolojisinin test aşamasına girdiğini iddia eden haberler şirketin 140 adet otomobili teste çıkarmak istediğini belirtiyor. Bu gelişmelerin ardından bugün Çinli dev şirket projesi için yeni bir ilerleme kaydetti. Önceki iddialara göre, Xiaomi’nin bireysel olarak otomobil üretimi için lisans alma girişiminde çeşitli engeller mevcuttu.

Xiaomi BAIC İle Anlaştı

Haber bloğu Bloomberg için, şirket bu nedenle şu anda BAIC Group ile elektrikli araçların ortak üretimi konusunda çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Şu anda iki taraf, Xiaomi’nin Pekin Hyundai’nin ikinci fabrikasını doğrudan satın alması da dahil olmak üzere birçok proje yollarını araştırıyor. Şirket lisans sahibi fabrikalar ile test cihazları üretebilir. Pekin Hyundai’nin ikinci fabrikası olmasıyla beraber daha eski ve elektrikli araçlar üretmek için büyük yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. BAIC Group’un bir yan kuruluşu olan otonom teknolojisini ilk sıralardan takip eden BAIC Blue Valley ise, Xiaomi ile ortak olabilir ve Xiaomi araçlarının üretiminden sorumlu olabilir. Bu iddiaların karşıtı olarak 21 Finance and Economics’e göre, BAIC Blue Valley’in yatırımcı ilişkileri departmanından bir kişi, Xiaomi otomobil projesiyle ilgili bir konuşma olmadığını iddia ediyor.

Xiaomi Pil Tedarikçileri İle Anlaşıyor

Raporlara göre, Xiaomi otomobil projesinin iki ana pil tedarikçisi var: Ningde Times ve BYD’nin Fudi Battery. Bu iki pil şirketinin Çin’in yeni enerji alanında lider şirketler olduğunu söylemekte fayda var. Aynı gün, Lei Jun, Douyin hesabında Xiaomi’nin sürücüsüz arabasını nasıl otonom şekilde geri çağırıldığı hakkında bir video görsel paylaştı. Tüm bu haberlere baktığımızda Xiaomi Car için çok beklemeyeceğizi söyleyebiliriz. Şirket proje için çok kararlı. Lei Jun’un yeni kitabı “Xiaomi Entrepreneurship Thinking”de CEO, Xiaomi için yeni araba üretmekten başka bir çaresinin olmadığını söyledi. CEO’sundan işçisine kadar bu proje için kenetlenen şirket, 2024 yılında yeni otomobilini asfaltlarda görmek istiyor.

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