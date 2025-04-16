Mobil işlemci yarışında dengeler değişiyor. Peki Xiaomi işlemcisi bu rekabette nasıl bir konumda olacak? Qualcomm ve MediaTek gibi devlerle yarışabilecek güce sahip mi? Çin merkezli teknoloji devi, kendi işlemci hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Xiaomi işlemcisinin detayları netleşiyor! Özellikleri neler?

Xiaomi, mobil cihazlar birimi içerisinde bağımsız bir çip geliştirme departmanı oluşturdu. Ekibin başında ise daha önce Qualcomm’da üst düzey görevlerde bulunmuş olan Qin Muyun yer alıyor. Bu departmanın doğrudan CEO Lei Jun’a bağlı çalışacağı belirtiliyor. Bu da şirketin bu alandaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.

Gelen bilgilere göre yeni yonga, 3nm üretim süreciyle geliştiriliyor. İçeriğinde bir adet 3.2GHz Cortex X925, üç adet 2.6GHz Cortex A725 ve dört adet 2.0GHz Cortex A520 çekirdeği barındıran sekiz çekirdekli bir yapı dikkat çekiyor. Bu mimari, MediaTek Dimensity 9400 yongasıyla benzerlik taşıyor.

Grafik tarafında ise Imagination IMG DXT72 GPU yer alıyor. 1.3GHz frekansında çalışan bu işlemci bileşeni, Adreno 740 ile kıyaslanabilir düzeyde.

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Bu detaylar, şirketin sadece yazılım değil donanım tarafında da iddialı olacağının bir işareti. Özellikle Huawei’nin ABD yaptırımları sonrası yaşadığı darboğaz düşünülünce, Xiaomi için bu gelişme stratejik öneme sahip.

Bu yeni Xiaomi işlemci atağı, markanın daha bağımsız, daha rekabetçi ve küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline gelmesini sağlayabilir. çip üretiminin geleceği şimdiden teknoloji dünyasında merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşlemci ve çip rekabetinin kızışmasını bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!