Google, Android ekosistemindeki düşük bütçeli cihazlara yönelik yeni bir zorunluluk getirdi. Artık 16GB ile piyasaya sürülen ucuz Android telefon ve tabletler, Android işletim sisteminin resmi sertifikasını alamayacak.

İçindekiler Google Android cihazların depolama alanına sınır getirdi

Google Android cihazların depolama alanına sınır getirdi

Yayımlanan yeni kurallara göre, Android 15 ile çalışacak tüm cihazların en az 32GB dahili Android depolama alanı ile gelmesi gerekiyor. Dahası, bu alanın en az %75’lik bölümü kullanıcı verileri, sistem uygulamaları ve dosyalar için ayrılmış olacak.

Bu yeni eşik, Android 13 ve Android 14 sürümlerinde geçerli olan 16GB’lık önceki sınırın tam iki katı. Android güncellemesi almak isteyen üreticiler için bu standart zorunlu hale geldi. Google bu kuralı yalnızca açık kaynaklı Android sürümünü kullananlara değil, Google Mobile Services (GMS) lisansı almak isteyen tüm üreticilere uyguluyor.

GMS olmadan Google Play Store ve Play Hizmetleri gibi temel uygulamaları cihazlara entegre etmek mümkün değil. Bu da pratikte, üreticilerin rekabet edebilmek için bu yeni depolama şartına uymak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Bugün birçok ucuz Android telefon, hâlâ 16GB gibi sınırlı depolama alanıyla kullanıcı karşısına çıkıyor. Sistemin ve uygulamaların kapladığı alan düşünüldüğünde, bu boyut kullanıcı deneyimini ciddi oranda kısıtlıyor.

Google’ın yeni hamlesi, düşük donanımlı cihazlarda yaşanan yetersizliklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Elbette bu değişiklik, üreticilerin maliyetlerini artırabilir; ancak kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

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