Xiaomi, Huawei’yi Şubat ayı satışlarında geçti!

Huawei P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar ile ilgili daha çok bilgi sızdırılmaya devam ediyor. Son olarak cihazlara ait basın görselleri sızıdırıldı.

Yaptığı bilgli sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass bu kez seriye ait cihazların basın görsellerini paylaştı. Siyah ve gümüş renk seçeneklerinin göründüğü görseller P40 ve P40 Pro modellerine ait. Sızan görsellerde dikkati, Pro modelinin ekranının üst ve alt çene bölümünde dahi eğimli olması çekti. Ayrıca Pro model baz modelin sahip olmadığı fazladan bir kamera sensörüne daha sahip.

İlginizi çekebilir: Huawei P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı!

Huawei P40 Serisi özellikleri

Kore kaynaklı bir diğer sızıntı da serinin üçüncü akıllı telefonu olan P40 Pro Premium’un kamerası hakkında. Sızıntıya göre cihaz 2 adet telefoto lense sahip olacak. Lenslerden biri f/4.0 diyafram açıklığına sahip ve 10x yakınlaştırma sunabilen 240 mm lens olacak. Bu lensin çözünürlüğü ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Diğer lens ise f/2.0 diyafram açıklığı ile 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmaya sahip ve 80 mm’lik bir lens olacak. Her iki sensör de OIS ve elektronik sabitleme özelliklerini sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonun ismi de henüz belli değil. İsim seçenekleri arasında P40 Premium, Pro Premium ve Pro Premium Edition var.

Serinin en üst seviye akıllı telefonu P40 Premium’un, ana kamera olarak 52 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanması bekleniyor. Cihaz bu lens ile piksel birleştirme teknolojisini kullanılarak 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar üretebilecek. Cihazda bulunması beklenen bir diğer lens ise 40 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan geniş açı lensi. Ön kısımda, ekranın sol üst köşesinde bulunan 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 3D ToF kamera destekli selfi kamerası olması bekleniyor. Böylece daha güvenli bir yüz tanıma ile kilit açma sağlanabilecek ve daha doğal portre fotoğrafları üretilebilecek.

P40 Premium modelinin 6.7″ boyutunda 1440 x 3160 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme oranına sahip bir dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor. Kirin 990 5G platformundan gücünü alacak akıllı telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip olabilir. Depolama tarafında akıllı telefonun Huawei Nano Hafıza Kartı ile arttırılabilir depolamayı desteklemesi de olması muhtemel bir özellik.

Seriye ait tüm cihazlar Android 10 işletim sistemi temelinde EMUI 10.1 arayüzü ile gelecek. P40 ve P40 Pro modelin 8GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Cihazların tüm özellikleri 26 Mart tarihinde gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde kesinleşecek.