Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!

Redmi K30 geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket, 24 Mart tarihinde cihazın Pro modelinin geleceğini resmi olarak doğruladı. Redmi, geçtiğimiz günlerde bu akıllı telefonun Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte geleceğini doğrulamıştı.

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Redmi K30 Pro hakkında neler biliyoruz?

Redmi K30 Pro çentiksiz bir ekrana sahip olacak ve vanilla K30 versiyonunda bulunan 120 Hz ekranın K30 Pro‘da da bulunacağı tahmin ediliyor. Cihazın LCD panel yerine AMOLED bir panel kullanıp kullanmayacağı hakkında ise tam bir bilgi bulunmuyor.

Redmi K30 Pro‘nun son zamanlarda sızdırılan bazı görüntüleri mevcut. Bu görüntülerde akıllı telefonun arka tarafında dairesel bir kısımda yerleştirilmiş olan dörtlü kamera düzeni gözüküyor. Cihazın dörtlü kamera düzeni ile geleceği biliniyordu ve bu elimizdeki görselle de uyuşuyor. Ayrıca cihazın ana kamerasının 64 MP çözünürlüğünde IMX686 ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat diğer kameralarla ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor. Tahmin edilene göre ultra geniş açılı, makro ve derinlik algılayıcı modüller ile gelecek.

Vanilla K30 modelinde 27W hızlı şarj ile birlikte 4.500 mAh pil bulunuyordu. Fakat Pro sürüm için farklı bir söylenti bulunuyor. Bu söylentiye göre K30 Pro modelinde 4.700 mAh değerinde bir pil bulunacak. Ayrıca şarj konusunda 33W hızlı şarj kullanacağı tahmin ediliyor.