Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansman tarihi açıklandı!
Redmi K30 geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket, 24 Mart tarihinde cihazın Pro modelinin geleceğini resmi olarak doğruladı. Redmi, geçtiğimiz günlerde bu akıllı telefonun Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte geleceğini doğrulamıştı.
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Redmi K30 Pro hakkında neler biliyoruz?
Redmi K30 Pro çentiksiz bir ekrana sahip olacak ve vanilla K30 versiyonunda bulunan 120 Hz ekranın K30 Pro‘da da bulunacağı tahmin ediliyor. Cihazın LCD panel yerine AMOLED bir panel kullanıp kullanmayacağı hakkında ise tam bir bilgi bulunmuyor.
Redmi K30 Pro‘nun son zamanlarda sızdırılan bazı görüntüleri mevcut. Bu görüntülerde akıllı telefonun arka tarafında dairesel bir kısımda yerleştirilmiş olan dörtlü kamera düzeni gözüküyor. Cihazın dörtlü kamera düzeni ile geleceği biliniyordu ve bu elimizdeki görselle de uyuşuyor. Ayrıca cihazın ana kamerasının 64 MP çözünürlüğünde IMX686 ile geleceği tahmin ediliyor. Fakat diğer kameralarla ilgili elimizde net bir bilgi bulunmuyor. Tahmin edilene göre ultra geniş açılı, makro ve derinlik algılayıcı modüller ile gelecek.
Vanilla K30 modelinde 27W hızlı şarj ile birlikte 4.500 mAh pil bulunuyordu. Fakat Pro sürüm için farklı bir söylenti bulunuyor. Bu söylentiye göre K30 Pro modelinde 4.700 mAh değerinde bir pil bulunacak. Ayrıca şarj konusunda 33W hızlı şarj kullanacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
İşte EMUI 10.1 alması beklenen Huawei modelleri!
Huawei, Android 10 tabanlı işletim sistemi arayüzü EMUI 10’u akıllı telefon modellerine dağıtmayı sürdürüyor. Pek çok Huawei cihazına dağıtılması planlanan EMUI 10.1 sürümü ise kullanıcıların şikayetçi olduğu sorunları çözüme kavuşturacak!
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EMUI 10.1, güncel pek çok Huawei modeli için yakında dağıtıma çıkıyor!
26 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P40 serisi, Huawei Central sitesinin haberine göre kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümüyle çıkacak. Bugüne kadar hakkından pek bilgi göremediğimiz sürüm, bu haber sayesinde gayriresmi olarak kesinleşmiş oldu. EMUI 11 sürümünün dağıtım sürecine kadar geçiş versiyonu olarak planlanan sürüm, belirtilene göre küçük görsel yenilikler ve performans iyileştirmeleri barındıracak. Bundan dolayı kullanıcıların EMUI 10’da olduğu gibi kapsamlı değişiklikler beklememesi gerekiyor.
Önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkması beklenen EMUI 10.1 güncellemesini alacağı belirtilen cihazlar ise şu şekilde sıralanıyor;
EMUI 10.1 güncellemesi alması beklenen Huawei cihazları
- Mate 30 Pro
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 30
- Mate 30 5G
- Mate 30 RS Porsche Design
- P40 Lite
- P30
- P30 Pro
- Mate X
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- Mate 20 X 4G
- Mate 20 X 5G
- Mate 20 RS Porsche Design
- P30 Lite
- P20
- P20 Pro
- Nova 6
- Nova 6 5G
- Nova 6 SE / Nova 7i
- Nova 5T
- Nova 5
- Nova 5i
- Nova 5 Pro
- Nova 5i Pro
- Enjoy 10S
- Enjoy 10 Plus
- Y9s
- Y9 Prime 2019
- P smart + 2019
- MatePad Pro, 5G
- MediaPad M6 Serisi
EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 güncellemesi alması beklenen Honor cihazları
- Honor V30 (Magic UI)
- Honor V30 Pro / View 30 Pro (Magic UI)
- Honor 20 (Magic UI)
- Honor 20 Pro (Magic UI)
- Honor 20S (Magic UI)
- Honor V20 / View 20 (Magic UI)
- Honor Magic 2 (Magic UI)
- Honor 9X (EMUI)
- Honor 9X Pro (EMUI)
- Honor 20 Youth Edition (EMUI)
- Honor 10 (EMUI)
- Honor 20i/20lite/10i (EMUI)
Kutusundan EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 ile çıkacağı tahmin edilen cihazlar
- P40 Pro (EMUI)
- P40 (EMUI)
- Nova 7 (EMUI)
- Nova 7 Pro (EMUI)
- Nova 7 SE (EMUI)
- Honor 30 (Magic UI)
- Honor 30 Pro (Magic UI)
- Honor 30S (Magic UI)
- Honor 10X (EMUI)
- Honor 10X Pro (EMUI)
Güncelleme alacağı kesinleşmeyen cihazlar
- Honor View 10
- Honor 8X
- Honor 10 Lite
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!
Xiaomi, 23 Mart tarihinde piyasaya süreceği Redmi Note 9S modelini duyurdu. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden hemen sonra, Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni modelin geleceğini Singapur kaynaklı Twitter sayfasında açıkladı. Üst modelleri Note 9 Pro ve Pro Max’e kıyasla daha küçük bir versiyon olacağı söylenen model daha minimal cihazlar arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak gibi görünmekte.
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Firmaya ait Twitter ve Facebook sayfalarında model için yayınlanan görüntüler;
Every special moment deserves to be captured. That's the reason we’re bringing out the #RedmiNote9s. What are you…
Xiaomi Malaysia paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi
The wait is over, and we are excited to announce:
Redmi Note 9S, see you on 23 March 2020!#RedmiNote9S #PowerToWin #Redmi #XiaomiSG #Xiaomi pic.twitter.com/zxD9YnjKjO
— Xiaomi Singapore #PowerToWin (@XiaomiSingapore) March 14, 2020
Video ve resimlerde göründüğü kadarıyla, Note 9S’in tıpkı serinin diğer cihazları Pro ve Pro Max gibi dörtlü kamera kurulumu barındıracağı ve ön kısmında selfie kamerası için bir delikli tasarıma sahip olacağı göze çarpıyor. Paylaşımın hemen ardından çıkan raporlara göre modelde, Qualcomm’un Snapdragon 720G SoC modeli kullanılacak, ancak bazı iddialar ise modelin bünyesinde MediaTek’e ait bir SoC barındırabileceğini de söylemekte.
Cihazda 4 GB / 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh değerinde bir batarya bulunacak. Maksimum depolama için 128 GB öngörülen cihaz, bünyesinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 9 megapiksel geniş açılı lens, 5 megapiksel makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındıracak.
Akıllı Telefonlar
Nokia C2, Android Go ile birlikte tanıtıldı!
HMD, bugün Nokia C2 olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Android 9 Pie Go sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Android Go, düşük özelliklerde olan cihazların temel uygulamalarda akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir Android sürümü olarak geçiyor.
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Nokia C2 hangi özellikler ile tanıtıldı?
Nokia C2, 1.4 GHz dört çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak. Nokia C1 versiyonunda ise 1.3 GHz taban frekanslı bir CPU kullanılmıştı. Cihazda sadece 1 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama kapasitesi tarafında 16 GB‘lik bir alan sunuyor. Depolama alanı düşükte olsa cihaz 64 GB‘a kadar microSD kart destekli olarak geliyor.
Nokia C2, 5,7 inçlik 18:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüklü IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, giriş seviye bir telefona göre tatmin edici bir ekran sunuyor. Bunun haricinde cihazın ekran/gövde oranı %71.65 olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz cihazları için ise bu oran oldukça düşük kalıyor.
Kamera olarak arka tarafta f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP tekli kamera bulunuyor. Ön tarafta da aynı şekilde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunuyor. Nokia C2‘nin her iki tarafında da karanlık çekimler için LED flaşı bulunuyor.
Cihaz, 2.800 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şarj bağlantısı olarak microUSB kullanılan cihazın 5W şarj desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Nokia C2, siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasada olacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.