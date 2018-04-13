Bu yıl başında ortaya çıkan söylentiler, GoPro tarafında mali olarak işlerin pek yolunda gitmediği ve şirketin satılabileceği yönündeydi. Bugün ise Bloomberg ve The Information gibi kaynaklardan ortaya çıkan haberlere göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, GoPro‘yu satın almayı düşünüyor!

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Xiaomi, GoPro’yu satın alır mı?

Xiaomi, dünya genelinde her ne kadar çoğunlukla ürettiği akıllı telefonlarıyla tanınıyor olsa da aslında drone’lardan akıllı bisikletlere kadar birçok farklı ürün geliştiren bir şirket. Hatta Yi markası altında aksiyon kameraları da üretiliyor.

Gelen haberler şirketin şu anda GoPro’yu satın almakla ciddi şekilde ilgilendiği ancak değerinden fazla da para ödemek istemediği yönünde. HP‘nin Palm şirketini satın almasını temel alacak olursak, GoPro‘nun yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız yıl başında GoPro CEO‘su Nick Woodman, eğer şirketin iş hacmini büyütecek ve yatırımcılara daha iyi bir dönüş sağlayacaksa şirketin satılması konusunda açık fikirli olduğunu söylemişti.