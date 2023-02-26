Xiaomi ülkemizde sevilen ve özellikle akıllı telefonları ile çok satış yapan bir şirket. Çinli şirket ülkemizde akıllı telefonlar, akıllı saatleri, kulaklıkları ile oldukça satıyor. Ülkemizde elektrikli scooter kullanımının yaygınlaşmasının öncüsü olan şirket bugün MWC 2023’te yeni elektrikli scooter’ı olan Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra’yı tanıttı.

Scooter’ın en öne çıkan özelliği çift süspansiyona sahip olması. Xiaomi kanadı, konforu artırmak için çift süspansiyon kullanmış. Konfor için yapılan bir diğer yenilik ise scooterda Xiaomi Duragel 10″ lastik kullanılması. Bu lastikler herhangi bir olumsuzluk durumunda içerisindeki jel sayesinde kendini onarabiliyor. Lastikler tubeless özellikli. Yani herhangi bir iç lastik kullanmadan sadece dış lastiğin içerisine hava basarak scooter ile yolculuk yapabilirsiniz.

Scooter dört farklı sürüş moduna sahip:

S+ Modu: 5-25 km/sa (0-25 4 saniye)

Spor Mod: 5-25 km/sa

Standart Mod: 5-20 km/sa

Yaya Modu: 5-6 km/sa

Scooter 1260 mm yüksekliğe, 1200 mm uzunluğa sahip. Gidon uzunluğu ise 550 mm. Scooter’da daha rahat yolculuk edilmesi için 880 mm² alana sahip bir platform bulunuyor.

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Scooter’ın 120 kilograma kadar yük kapasitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra IP55 sertifikası da mevcut. Bu sertifika sayesinde scooter su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı hale geliyor. Ancak uyarmakta fayda var, tamamen su geçirmez değil. Su birikintilerinden geçerken olumsuzluk yaşanma ihtimali yüksek.

Xiaomi’nin yeni elektrikli scooterı önde ve arkada aydınlatmalara sahip. Bunun yanı sıra scooterın durumu Xiaomi Home uygulamasından görüntülenebiliyor.

Scooter, MWS 2023 lansmanında global pazar için tanıtıldı. Şu anda global pazarda 999 euro fiyat etiketi ile satışta.