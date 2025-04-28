ZTE’nin alt markası Nubia, akıllı telefon pazarındaki iddiasını Nubia Z70S Ultra modeliyle pekiştiriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Z70 Ultra’nın geliştirilmiş bir versiyonu olan bu yeni cihaz, özellikle kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Nubia Z70S Ultra özellikleri neler? Nubia Z70S Ultra fiyatı ne kadar?

Nubia Z70S Ultra Özellikleri Neler?

Nubia Z70S Ultra, ön yüzünde ekran altı kamera teknolojisi sayesinde kesintisiz bir görüntü deneyimi sunan 6.85 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip. Bu BOE Q9+ panel, 144Hz yenileme hızı, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 10-bit renk derinliği, %100 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 2.592Hz PWM karartma gibi üst düzey özellikler sunuyor. Ekran koruması tarafında ise Gorilla Glass 7i kullanılıyor.

Nubia Z70S Ultra modelinin en çarpıcı yeniliği, kamera sisteminde karşımıza çıkıyor. Cihaz, 50MP çözünürlüğünde ve 1/1.3 inç boyutunda devasa bir OmniVision Light Fusion 900 ana sensörle donatılmış. Bu sensör, önceki modeldeki 1/1.56 inçlik sensöre göre belirgin şekilde daha büyük, bu da özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi performans vaat ediyor. Ana kameranın 35mm‘lik lensi f/1.7 sabit diyafram açıklığına sahip.

Telefonun diğer kameraları da oldukça yetenekli. 64MP çözünürlüğündeki 70mm telefoto kamera, OIS desteği ve f/2.48 diyafram açıklığı sunuyor. Üçüncü kamera ise 50MP çözünürlüğünde, 122 derece görüş açısına sahip 13mm ultra geniş açılı bir modül. Bu kamera aynı zamanda otomatik odaklama yeteneği sayesinde 2.5 cm mesafeden makro çekimler yapılmasına olanak tanıyor. Nubia Z70S Ultra, fotoğrafçılık deneyimini özel bir deklanşör tuşu ile zenginleştiriyor.

Performans konusunda Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan Nubia Z70S Ultra, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, tam 24 GB RAM‘e sahip özel bir versiyonun da bulunması dikkat çekici. Cihazın tasarımı, dana derisi deseni veren nanotekstür arka cam ve IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile tamamlanıyor.

Batarya tarafında da önemli bir gelişme var; Z70S Ultra, 6.600mAh kapasiteli büyük bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu, önceki modelin 6.150mAh’lik bataryasına göre dikkate değer bir artış anlamına geliyor. Telefon, 80W kablolu şarj desteğini sürdürüyor. Tüm bu donanım yükseltmelerine rağmen cihazın boyutlarının (164.3 x 77.1 x 8.6 mm) ve ağırlığının (228 gr) değişmemesi mühendislik başarısı olarak öne çıkıyor.

Nubia Z70S Ultra Teknik Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X

12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Ekran: 6.85 inç OLED, 1216×2688 piksel, 144Hz, BOE Q9+, Gorilla Glass 7i, Ekran altı kamera

6.85 inç OLED, 1216×2688 piksel, 144Hz, BOE Q9+, Gorilla Glass 7i, Ekran altı kamera Arka Kameralar: 50MP (1/1.3″, f/1.7, 35mm) + 64MP Telefoto (1/2″, f/2.48, 70mm, OIS) + 50MP Ultra Geniş (122°, f/2.0, 13mm, AF Macro)

50MP (1/1.3″, f/1.7, 35mm) + 64MP Telefoto (1/2″, f/2.48, 70mm, OIS) + 50MP Ultra Geniş (122°, f/2.0, 13mm, AF Macro) Batarya: 6.600mAh

6.600mAh Şarj: 80W kablolu

80W kablolu Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 77.1 x 8.6 mm, 228 gr

164.3 x 77.1 x 8.6 mm, 228 gr Diğer: Özel deklanşör tuşu, Stereo hoparlörler

Nubia Z70S Ultra Fiyatı Ne Kadar?

Nubia Z70S Ultra modelinin Çin pazarındaki başlangıç fiyatları şu şekilde açıklandı:

12 GB RAM / 256 GB Depolama: 630 dolar

16 GB RAM / 512 GB Depolama: 685 dolar

16 GB RAM / 1 TB Depolama: 767 dolar

24 GB RAM / 1 TB Depolama: 863 dolar

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Siz Nubia Z70S Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.