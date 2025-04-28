Netflix Türkiye’nin dikkat çeken yapımlarından olan Kimler Geldi Kimler Geçti, sonunda 2. sezonu için geri dönüyor. Uzun süredir beklenen haber, Netflix tarafından yayınlanan bir fragman ile duyuruldu. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı!

Netflix Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanlanacak?

Hayranları tarafından uzun zamandır merakla beklenen Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragmanda, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon için belirlenen yayın tarihi 15 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncuları kimler olacak? Geçtiğimiz sezon izleyicileri ekrana kilitleyen Kimler Geldi Kimler Geçti, kadrosunda Serenay Sarıkaya gibi güçlü isimlerin yanı sıra Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi yetenekli oyunculara da yer veriyor.

Tüm flörtlerin üstüne tertemiz bir sayfa açalım. Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon 15 Mayıs’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/SVn0dLbRPp — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 25, 2025

Şimdi ise gözler, 15 Mayıs’ta başlayacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon bölümlerinde olacak. Dizi severlerin sabırsızlıkla beklediği yapım, Netflix ekranlarında yeniden fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

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