Akıllı telefon pazarındaki donanım rekabeti hız kesmeden devam ederken, Çinli üretici yeni modeliyle mobil oyun tutkunlarının karşısına çıktı. Şirketin amiral gemisi katili serisinin en yeni üyesi OnePlus Ace 6 Ultra, üst düzey işlemci gücü ve devasa batarya kapasitesiyle sahne alıyor. Beraberinde duyurulan özel oyun kontrolcüsü ile farklı bir ekosistem kurmayı hedefleyen bu cihaz, kullanıcılara neler vadediyor?

OnePlus Ace 6 Ultra oyunculara neler sunuyor?

Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 yonga setinden alan OnePlus Ace 6 Ultra, performans konusunda iddialı metrikler paylaşıyor. Cihazda yer alan 12 çekirdekli Mali-G1 Ultra grafik birimi, önceki nesle kıyasla ışın izleme performansını iki katına çıkarırken, genel performansta yüzde 33’lük bir artış sağlıyor. ARM C1-Ultra çekirdeği sayesinde tekli çekirdek hızı yüzde 32 artırılan telefon, Delta Force oyununu 165fps kare hızında, performans düşüşü yaşamadan üç saat boyunca ortalama 4.6W güç tüketimiyle çalıştırabiliyor.

Uzun süreli oyun oturumları için hayati önem taşıyan batarya tarafında cihaz, markanın bugüne kadarki en büyük ikinci pilini taşıyor. Çift hücreli 8.600 mAh kapasiteli batarya, 165fps oyun deneyiminde 7.4 saate, navigasyon kullanımında ise 13.6 saate kadar dayanabiliyor. Beş yıllık kullanım ömrü biçilen bu pil, 120W hızlı şarj desteğiyle 20 dakikada yüzde 53, 49 dakikada ise tam doluma ulaşıyor.

Görsel deneyim tarafında 6.78 inç boyutunda, 1272 x 2772 piksel çözünürlüğe sahip BOE üretimi OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dolby Vision ve HDR10+ destekli bu 10-bit ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk uzayı kapsamı sunuyor. Yüzde 25 APL değerinde 3.600 nit tepe parlaklığa ulaşabilen panel, 70 nit üzerinde DC karartma, altında ise yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisini kullanıyor.

Mobil oyuncular için tasarlanan OnePlus oyuncu telefonu ekosistemi, harici olarak satılan yeni bir kontrolcü ile zenginleşiyor. Geri çekilebilir yapısıyla diğer telefonlara da uyum sağlayabilen bu aksesuar, 1.8 milisaniye tepki süresine sahip dört adet arka tuş barındırıyor. Üzerinde joystick veya ön yüz tuşları bulunmayan cihaz; daha güçlü sinyal için ek anten, 3.5 mm kulaklık girişi, alt kısımda USB-C portu ve harici soğutucu fan için manyetik bağlantı noktası içeriyor.

Kamera kurulumunda arka tarafta OIS destekli, f/1.8 diyaframlı ve 1/1.55 inç sensörlü 50 MP ana kamera ile 16mm 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön tarafta ana kamerayla aynı 23 mm odak uzaklığına sahip 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera 4K 60fps video kaydı yaparken, ön kamera 1080p 30fps ile sınırlı kalıyor.

Simetrik stereo hoparlörler, ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu ve X eksenli titreşim motoru cihazın diğer donanım detaylarını oluşturuyor. Alt kısımdaki USB-C portunun yalnızca USB 2.0 hızını desteklemesi ve görüntü aktarımına izin vermemesi ise bir kısıtlama olarak göze çarpıyor. Cihazın dayanıklılığı alüminyum alaşımlı çerçeve ile sağlanırken, IP66, IP68 ve IP69K sertifikaları su ve toza karşı korumayı belgeliyor.

OnePlus Ace 6 Ultra teknik özellikleri

Ekran: 6.78 inç OLED (BOE), 1272 x 2772 piksel, 10-bit, 3600 nit tepe parlaklık

MediaTek Dimensity 9500 (ARM C1-Ultra çekirdek, Mali-G1 Ultra GPU) İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (ARM C1-Ultra çekirdek, Mali-G1 Ultra GPU)

50 MP ana kamera (OIS, f/1.8), 8 MP ultra geniş açı (16mm) Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS, f/1.8), 8 MP ultra geniş açı (16mm)

16 MP (23mm) Ön Kamera: 16 MP (23mm)

16 MP (23mm) Batarya: 8.600 mAh, 120W hızlı şarj, baypas şarj desteği

IP66, IP68, IP69K sertifikaları Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69K sertifikaları

IP66, IP68, IP69K sertifikaları Renk ve Malzeme: Ace Awakening (Temperli cam arka yüzey), Metal Storm (Normal cam arka yüzey)

OnePlus Ace 6 Ultra fiyatı ve satış bilgisi

Çin pazarında bugünden itibaren satışa sunulan akıllı telefonun tüm sürümlerinde ilk etapta 300 Yuan (CNY) tutarında bir indirim uygulanıyor. Yeni tanıtılan aksesuarın fiyatı ise şu şekilde belirlendi:

OnePlus Oyuncu Kontrolcüsü – Standart: 450 CNY (Yaklaşık 65 Dolar)

Baypas şarj nedir?

Cihazın şarj kablosu takılıyken dışarıdan gelen gücü bataryayı doldurmak yerine doğrudan anakarta iletmesini sağlayan teknolojidir. Bu sayede batarya şarj döngüsüne girmediği için ısınmaz ve uzun süreli oyun performansında cihazın genel sıcaklığı düşük tutularak donanım ömrü korunur.

