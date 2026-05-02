Türkiye finansal teknolojiler pazarının önemli oyuncularından biri olan TURK Elektronik Para A.Ş. (Param) için Merkez Bankası tarafından dikkat çekici bir karar yayımlandı. Fintech sektöründeki denetim mekanizmalarının sıkılaştığı bir dönemde gelen bu hamle, şirketin sunduğu bazı temel hizmetlerin geçici olarak askıya alınmasını içeriyor. Param kullanıcılarının ve sektör paydaşlarının merak ettiği asıl konu ise bu kısıtlamanın hangi kalemleri kapsadığı ve mevcut bakiyelerin durumu oldu. Peki, bu kararın arkasında hangi yasal gerekçeler yatıyor?

Merkez Bankası kararı ve Param faaliyetlerinin geleceği

Merkez Bankası tarafından alınan karar, doğrudan 6493 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde şekillendirildi. Yapılan resmi duyuruya göre, şirketin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konusundaki bazı yetkileri geçici bir süreyle kısıtlanmış durumda. Kararın temelinde yatan denetim süreci, fintech ekosisteminin regülasyonlara uyumunu sağlamayı hedefleyen standart bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kısıtlamanın kapsamı incelendiğinde, ilgili kanunun 12’nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ödeme işlemlerinin durdurulduğu görülüyor. Bu maddeler genel olarak ödeme hesabına para yatırılması, çekilmesi ve ödeme araçlarının ihraç edilmesi gibi süreçleri kapsıyor. Aynı zamanda 18’inci madde uyarınca elektronik para ihracı faaliyeti de geçici olarak liste dışı bırakıldı. Bu durum, TCMB denetim mekanizmasının sektördeki operasyonel standartları ne kadar sıkı takip ettiğinin bir göstergesi niteliğinde.

Buna karşın Param cephesi, lisansın tamamen iptal edilmediğini ve belirli alanlarda hizmet vermeye devam ettiklerini duyurdu. Şirket, kanunun (a), (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen diğer ödeme hizmetleri için lisans geçerliliğinin sürdüğünü ifade etti.

Hizmetlerin devamlılığı ve müşteri güvenliği

Kullanıcı nezdinde en kritik başlık olan fon güvenliği konusunda kurumdan net bir açıklama geldi. Şirket, tüm müşteri bakiyelerinin ve gerçekleştirilen işlemlerin Merkez Bankası güvencesi altında olduğunu ve korunmaya devam ettiğini bildirdi. Param grup bünyesindeki diğer iştiraklerin bu karardan etkilenmediği, sürecin yalnızca TURK Elektronik Para A.Ş. tüzel kişiliği özelinde yürütüldüğü vurgulanıyor.

Finansal regülasyonlar söz konusu olduğunda, bu tür geçici durdurma kararları genellikle teknik uyum süreçleri veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla uygulanıyor. Kurum, tüketici haklarının gözetilmesi adına destek ekiplerinin 7/24 aktif olduğunu ve olası aksaklıkların önüne geçileceğini belirtti. Ayrıca TCMB tarafından alınan bu karara karşı hukuki süreçlerin de başlatıldığı kamuoyuna yansıyan detaylar arasında yer alıyor.

Türkiye’deki fintech regülasyonlarının Avrupa standartlarına uyum sağlama çabası, şirketlerin operasyonel yüklerini artırıyor. Merkez Bankası gibi düzenleyici kurumların bu tip müdahaleleri, uzun vadede sektörün daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşması adına kritik önem taşıyor. Kullanıcılar için kısa vadeli bir erişim kısıtlılığı yaşansa da sistemin genel istikrarı bu denetimlerle sağlanıyor.

Elektronik para ihracı nedir?

Kullanıcıdan alınan fon karşılığında ihraç edilen, elektronik ortamda saklanan ve ödeme işlemlerinde kullanılan parasal değeri ifade eder. Bu yetkiyi alan kuruluşlar, fiziksel paraya eşdeğer dijital varlıklar oluşturarak ödeme sistemlerini yönetebilir.

