Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi Civi 4 Pro modelini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition sürümünü Çin pazarında piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Akıllı telefon esasında Xiaomi Civi 4 Pro ile tamamen aynı. Aralarındaki tek fark tasarım tarafında. Tasarım tarafında Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, Disney temalı bir tasarım ile birlikte geliyor.

Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition neler sunuyor?

Xiaomi’nin yeni orta segment akıllı telefonu olan Xiaomi CIVI 4 Pro Disney Princess Limited Edition, 7,45 mm kalınlığa ve yalnızca 179,3 g ağırlığa sahip. Akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip:

Siyah

Pembe

Mavi

Yeşil

Ekran tarafında akıllı telefon 2750×1236 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Kavisli bir tasarıma sahip bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. 6.55 inç büyüklükteki ekran; 120 hz ekran yenileme hızı, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık sunuyor.

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Xiaomi CIVI 4 Pro Disney Princess Limited Edition kaputun altında Qualcomm’un yeni tanıtmış olduğu Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi CIVI 4 Pro Disney Princess Limited Edition, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde Leica lensli portre kamerası ve 12 MP çözünürlüğünde Leica lensli ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.