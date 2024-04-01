Apple, sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 modelleriyle birlikte iOS 18 güncellemesini tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni işletim sistemi, bir dizi üretken yapay zeka özelliğiyle birlikte gelecek. Ancak, platform hakkında henüz bilinmeyen çok şey var. Bu nedenle, tasarımcılar, WWDC 2024 etkinliğinde Apple’dan beklenen özellikleri gösteren çarpıcı bir iOS 18 konsepti hazırladılar.

Yeni iOS 18 Konsepti, İleriye Dönük Yapay Zeka Özelliklerini Gözler Önüne Seriyor

Cottpro adlı YouTube kanalı tarafından tasarlanan konsept, Apple iOS 18 güncellemesinin bir parçası olması beklenen özelliklerin ve tasarım değişikliklerinin çoğunu vurguluyor. Ancak, tasarımın sadece geçmiş söylentilere ve raporlara dayandığı ve son kararın Apple’a ait olduğunu hatırlatmak fayda var. Videoda gösterilen özellikler kesin olmadığı için, bunları biraz dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Konsept, iPhone’un Kilit Ekranı’nda macOS benzeri bir dock ile istiflenmiş uygulama kısayollarını gösteriyor. Kilit Ekranı bildirimler için ayrılmış olsa da, uygulama kısayolları için bir dock eklemek, kullanıcıların hızlı eylemlere erişimini kolaylaştırabilir. Videoda, işletim sisteminin yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerinin gösterildiği görülüyor.

iOS 18 konseptinde, iPhone’un yatay bir Ana Ekran düzeni ile gelebileceği de ortaya konuyor. Kullanıcıların aralarında boşluklar bırakarak uygulama simgelerini Ana Ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilecekleri de gösteriliyor. Ayrıca, kullanıcıların cihazın temasını sistem düzeyinde özelleştirilmiş renk seçenekleriyle değiştirebilecekleri belirtiliyor. Bu Android cephesinde 2021 yılından beri olan bir özellik.

Konsept ayrıca, Apple Music’teki Otomatik Çalma Listesi ve iOS 18 ile başlatılması planlanan yapay zeka destekli geliştirilmiş Siri gibi özellikleri de gösteriyor. Bununla birlikte, Apple’ın bu konseptte gösterilmeyen bir dizi yapay zeka özelliğini daha getirmesi bekleniyor.

Apple, yeni güncellemesinin tam özelliklerini ve tasarımını resmi olarak duyurmadı ancak konsept, iPhone kullanıcılarının gelecekteki olası gelişmeler hakkında heyecanlanmaları için bir ön bakış sunuyor.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 için tarih verildi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni iOS sürümü nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!