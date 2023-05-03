Raporlara göre Xiaomi, Çin pazarı için bir sonraki Civi markalı telefonu üzerinde çalışıyor. Yaklaşan telefonun adının Civi 2s mi yoksa Civi 3 mü olacağı şu an için net değil. Xiaomiui’nin bir haberine göre Xiaomi Civi 3 bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.

Rapor, Civi 3 için en son dahili MIUI yapısının 14.0.3.0.TMICNXM olduğunu ve bu ayın sonunda iç piyasada satışa sunulacağını ima ediyor. Hatta rapor, Civi 3’ün 30 Mayıs’ta çıkacağını öne sürüyor. Herhangi bir varsayımda bulunmadan önce şirketin lansman tarihini onaylamasını beklemekte fayda var.

Kısa süre önce Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylanan 23046PNC9C model numaralı Xiaomi cihazının Civi 3 olduğu söyleniyor. Listeleme, cihazın 67W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koydu.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 13 için Android 14 Testi Başlıyor!

Civi 3’ün, hap şeklinde bir oyuğa sahip kavisli kenarlı FHD+ 120Hz OLED ekranla gelmesi bekleniyor. İkincisi, çift 32 megapiksellik bir selfie kamera kurulumuna ev sahipliği yapabilir. Cihazda Dimensity 8200 yonga seti ve arkasında OIS destekli Sony IMX8 serisi kamera yer alacak gibi görünüyor. Civi 3 ile ilgili diğer detaylar gizli tutuluyor. Cihazın Çin pazarına özel olarak kalması kuvvetle muhtemel.

Civi 3, bu ay Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen tek telefon değil. Son raporlar, Realme 11 Pro serisi, iQOO Neo 8 serisi, Honor 90 serisi, Vivo S17 serisi ve OPPPO Reno 10 serilerinin de bu ay iç piyasada piyasaya sürüleceğini gösteriyor.