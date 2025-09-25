Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek Sinema Festivali, milyonlarca izleyiciye heyecan verici bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Peki bu özel etkinlikte hangi filmler vizyonda olacak? Sinema Festivali bilet fiyatları gerçekten herkesi mutlu edecek mi? Sinemaseverlerin merakla beklediği bu organizasyon hakkında bilmeniz gerekenler neler?

Sinema Festivali Haftası ile sinema biletleri 80 TL oldu!

Sinema Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın duyurusuna göre 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında 80 ilde bulunan 1500 sinema salonunda tüm biletler sadece 80 TL olacak. Bu uygulama sayesinde aileler, öğrenciler ve sinema tutkunları vizyondaki filmleri çok daha uygun bir fiyatla izleme şansına sahip olacak.

Vizyonda yer alacak yapımlar arasında Türk sinemasının sevilen serileri kadar dünya çapında ses getiren filmler de bulunuyor. Oflu Hoca 5, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena, Eltilerin Savaşı, Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları ve Zifir bunlardan yalnızca birkaçı. Ayrıca çocuklara yönelik Rafadan Tayfa: Kapadokya, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip ve Gabby’nin Hayal Evi: Film gibi seçenekler de küçük izleyicileri bekliyor.

Festival boyunca Ballerina, Alacakaranlık Efsanesi serisi, Kamos, Tafiti: Çölde Macera, Kardeş Takımı 2, Arif V 216, Siccin 8 ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi filmler de gösterimde olacak. Böylece her yaş grubuna ve her sinema zevkine hitap eden geniş bir repertuvar sunulacak.

Türkiye’de uzun süredir sinema biletlerinin yüksek fiyatlarından şikayet eden izleyiciler için bu festival adeta nefes aldıran bir fırsat niteliğinde. 27-28 Eylül’de vizyona girecek filmler, hem nostaljik hem de yeni yapımlar arasında tercih yapmayı zorlaştıracak kadar geniş bir seçenek yelpazesiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Bu özel günlerde salonlarda oluşacak yoğunluk ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Uygun fiyatlı biletler sayesinde özellikle gençlerin ve ailelerin sinemaya daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Ayrıca, Sinema Festivali kapsamında yapılacak kültürel etkinliklerin sinema salonlarını sosyal bir buluşma noktası haline getirmesi de öngörülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sinema Festivali kapsamında sunulan bu büyük fırsatı değerlendirecek misiniz?