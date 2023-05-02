İnternet ve teknoloji devi Şubat ayında Google, Android 14’ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı ve ardından Mayıs ayının başında ilk beta sürümünü yayınladı. Şirketin Android’in en son sürümünü önümüzdeki hafta Google I/O 2023’te resmi olarak duyurması bekleniyor ve bundan kısa bir süre sonra ortak OEM’lerin beta programlarını yayınlamasını bekliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi Xiaomi, MIUI kod tabanına dayalı olarak dört cihaz için Android 14 beta sürümlerini yayınlamayı planlayan beta programına katılacak.

Xiaomiui’ye göre Xiaomi, 25 Nisan’dan itibaren Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro dahil olmak üzere iki akıllı telefon ve iki tablet üzerinde Android 14 derlemelerini test etmeye başladı.

Şirket muhtemelen önümüzdeki hafta beta programını halka açıklayacak. Ancak yalnızca işe alınan test uzmanları en son yazılımı deneyebilecek. Duyurudan sonra muhtemelen işe alım kayıtları açılacaktır.

Diğer telefon üreticileri de cihazları için Android 14 beta sürümleri sağlayacak. Çoğu, beta yazılımı denemek için kaydolma şartını koşacak gibi görünüyor. Ancak yine de kullanıcılar, resmi geliştirici veya topluluk web sitesindeki talimatları izleyerek beta sürümlerini indirip yükleyebilecek.

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Android 14’ün ağustos ayında istikrara kavuşması bekleniyor ve ardından uygun akıllı telefonlar ve tabletler ilgili üreticilerinden güncelleme alacak. Bakalım Android 14 güncellemesini ilk olarak hangi telefon üreticisi hangi modeline sunacak? Bu konuda Vivo cephesinin de bir atılım yapması bekleniyor.