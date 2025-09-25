Hürjet projesi son dönemde Türkiye’nin savunma sanayiinde en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki Hürjet gerçekten Avrupa’nın radarına mı girdi? İspanya’nın bu jetlere yönelik ilgisi Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Yerli üretim uçağın ihracat süreci nasıl şekillenecek?

İspanya, Türkiye’den Hürjet alacak!

Hürjet, Türkiye’nin yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilmiş durumda ve artık uluslararası pazarda da dikkat çekiyor. Son alınan bilgilere göre, İspanya’nın Türkiye’den 45 adede kadar Hürjet alımı için hazırlık yaptığı gündeme geldi. Bu gelişme, hem Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında yeni bir kapı açacak hem de Avrupa pazarında Hürjet için önemli bir referans olacak.

Türkiye’nin geliştirdiği Hürjet, yalnızca bir eğitim jeti olarak değil, aynı zamanda çok rollü kullanım potansiyeliyle de öne çıkıyor. Modern kokpit tasarımı, dijital gösterge panelleri, gelişmiş radar sistemleri ve simülasyon destekli eğitim özellikleri sayesinde İspanyol pilotların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde. Bu da uçağın yalnızca Türkiye’de değil, NATO üyesi ülkelerde de tercih edilebileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İspanya’nın 45 adetlik alım planı, Türkiye açısından ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. Savunma sanayi ihracatında çeşitliliğin artması, yerli projelerin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Özellikle yerli uçağımız gibi yenilikçi projeler, hem teknolojik ilerlemeyi hem de diplomatik ilişkilerde işbirliğini destekliyor. Bu bağlamda İspanya ile kurulacak yeni iş ortaklığı, Türkiye’nin Avrupa’daki etkisini daha da artırabilir.

Uçağın tasarımına baktığımızda Hürjet, aerodinamik yapısı ve keskin hatlarıyla öne çıkıyor. Kokpitteki modern dijital paneller, pilotlara daha güvenli ve rahat bir deneyim sunuyor. Ayrıca modüler tasarım anlayışı sayesinde bakım süreçleri daha kısa sürüyor ve operasyonel verimlilik artıyor. Tüm bu teknik detaylar, jeti sadece bir eğitim jeti olmaktan çıkarıp stratejik bir güç unsuru haline getiriyor.

Türkiye’deki savunma uzmanlarına göre, modelin Avrupa’ya ihracatı, yerli üretimin küresel rekabette söz sahibi olabileceğini gösteriyor. İspanya’nın alım kararı kesinleşirse, bu durum diğer NATO ülkeleri için de örnek teşkil edebilir. Böylece model, uluslararası savunma pazarında daha güçlü bir marka olarak öne çıkabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İspanya'ya ihracat planlarını ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz?