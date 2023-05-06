Xiaomi, en son telefonu Xiaomi Civi 3 modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon son gelen bilgilere göre; kullanıcılar için geniş alan sağlayan 12+512 GB depolama alanına sahip olacak. Xiaomi Civi 3, hafif ve modaya uygun tasarımının yanı sıra etkileyici selfie yetenekleriyle kadın kullanıcıları hedefliyor. 32 Megapiksel çift ön kamerası ve öndeki LED flaşı, her türlü aydınlatma koşulunda yüksek kaliteli selfieler sunacak.

Cihaz, seleflerinin işlemcilerinden önemli bir yükseltme olan Dimensity 8200 işlemci tarafından desteklenmektedir. Xiaomi Civi 3’ün ayrıca benzersiz bir özelliği var. O da kullanıcıların 5G ağ kapsama alanı olmayan alanlarda başka bir operatörün 5G ağına yasal olarak erişmesine olanak tanıyan 5G çapraz taşıyıcı dolaşımını destekliyor.

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Son raporlara göre, Xiaomi Civi 3, 30 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürülecek. Telefon FHD+ çözünürlükte 120Hz tazelemeli OLED ekranı, OIS destekli Sony IMX8 serisi kamerayı ve 67W hızlı şarjı paketleyecek gibi görünüyor. Ancak cihazın diğer detayları gizli tutuluyor. Xiaomi Civi 3’ün Çin pazarına özel kalması bekleniyor.

Realme 11 Pro serisi, iQOO Neo 8 serisi, Honor 90 serisi, Vivo S17 serisi ve OPPPO Reno 10 serisi dahil olmak üzere diğer birçok akıllı telefonun da bu ay Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ay özellikle Çinli telefon üreticileri için oldukça hareketli bir ay olacak. Bakalım bu savaşta kim adını duyurabilecek?