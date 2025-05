Samsung Galaxy Tab A9 One UI 7 güncellemesi resmen yayınlandı. Güney Kore’de başlayan dağıtım süreciyle birlikte Galaxy Tab A9 Android 15 tabanlı yeni arayüze kavuştu. Yaklaşık 3.5 GB boyutundaki bu büyük güncelleme, One UI 7’nin getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte Mart 2025 güvenlik yamasını da içeriyor. Peki Galaxy Tab A9 One UI 7 güncellemesi neler sunuyor ve ne zaman diğer bölgelere ulaşacak?

Galaxy Tab A9 One UI 7 çıktı! Yenilikler neler?

X’te Alfatürk kullanıcı isimli kaynak tarafından yapılan paylaşımlara göre, Galaxy Tab A9 serisi için beklenen One UI 7.0 güncellemesi sonunda yayınlandı. Android 15 tabanlı bu büyük güncelleme ilk olarak Güney Kore’de kullanıcılarla buluştu. Samsung’un giriş seviyesi tablet ailesine sunduğu bu yeni sürüm, hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından önemli yenilikler içeriyor.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ilk olarak Güney Kore’deki Galaxy Tab A9 kullanıcıları için yayınladı. Güncelleme, X216NKOU6DYDA yapı numarasıyla cihazlara ulaşıyor ve 2504 MB (yaklaşık 2.5 GB) boyutunda.

One UI sürümü: 7.0

7.0 Android sürümü: 15

15 Yapı numarası: X216NKOU6DYDA / X216NKOO6DYDA / X216NKOU6DYDA

X216NKOU6DYDA / X216NKOO6DYDA / X216NKOU6DYDA Güncelleme boyutu: 2504.99 MB

2504.99 MB Güvenlik yaması seviyesi: 1 Mart 2025

Yeni arayüzle birlikte ana ekrandaki widget’lar artık çok daha özelleştirilebilir hale gelirken, “Now Bar” adı verilen yeni bildirim alanı sayesinde zamanlayıcılar, müzik kontrolleri, etkinlik bildirimleri gibi öğelere ekran kilidini açmadan erişilebiliyor. Ayrıca canlı bildirimlerle skor takibi, sesli kayıtlar ve anlık gelişmelere ulaşmak artık daha kolay.

Galaxy Tab A9 One UI 7 yenilikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü

Yeni “Now Bar” ile kilit ekranı üzerinden erişim kolaylığı

Gelişmiş ana ekran widget kişiselleştirmesi

Canlı etkinlik takibi: maç skorları, zamanlayıcılar, kayıtlar

Nisan 2025 güvenlik yaması

Samsung uygulamaları için uyumlu güncelleme desteği (Good Lock, Ana Ekran uygulaması gibi uygulamalar)

Galaxy Tab A9 Android 15 güncellemesi diğer bölgelere ne zaman gelecek?

Şu anda sadece Güney Kore’de dağıtılan güncellemenin önümüzdeki günlerde Avrupa, Hindistan ve Orta Doğu gibi bölgelere yayılması bekleniyor. Türkiye’deki Tab A9 kullanıcılarının Haziran ayı başında veya Haziran sonunda güncellemeyi alması muhtemel.

Samsung’un güncelleme takvimine göre bu sürüm önümüzdeki haftalarda diğer bölgelere de yayılacak. Eğer siz de Galaxy Tab A9 ya da Tab A9+ kullanıcısıysanız, Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Sizce One UI 7, Galaxy Tab A serisini yeterince ileri taşıyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.