Yanmar Turkey Endüstriyel Güç Aktarım Sistemleri (IPT) İş Kolu, özellikle kentsel dönüşüm inşaatlarının bel kemiğini oluşturan işlerde kullanılan 40’a yakın makinenin dizel motorunu Türk üreticilerle buluşturuyor. Her koşulda çalışabilme özelliğine sahip olan Yanmar motorlar ile donatılan iş makineleri, kompresörler ve jeneratörler yüksek performans gösteriyor. Sağlam yapısı ve güvenilirliğiyle bakım ihtiyacını azaltarak projelerdeki zaman ve nakit kayıplarını minimuma indiriyor.

Türkiye, başta deprem olmak üzere doğal afetlerde risk oluşturan binaların yanı sıra mevcut eski yapı stoğunu da modern konutlara dönüştürmeye devam ediyor. Bu dönüşümde, inşaat sektörünün temel taşlarından biri olan iş makineleri büyük bir rol üstleniyor. Dizel motorlarla donatılan bu makineler iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliği artırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Bu özellikler de dizel motorları inşaat sektörü için popüler bir seçim haline getiriyor.

Yanmar Turkey Endüstriyel Güç Aktarım Sistemleri (IPT) İş Kolu 40 adetten fazla Türk üreticiye motor tedariki ve mühendislik hizmeti sağlıyor.

Dünyanın ilk kompakt dizel motor üreticisi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki Yanmar Turkey, dizel motor konusunda önemli çalışmalar yürütüyor. Yanmar Turkey, özellikle kentsel dönüşüm inşaatlarının bel kemiğini oluşturan işlerde kullanılan 40’a yakın aracın dizel motorunu üreticiler ile buluşturuyor. Her koşulda çalışabilen Yanmar motorlar, makinelerin daha az servis ihtiyacı duymasını sağlıyor; böylece inşaat projelerinde makine parkından kaynaklı zaman kayıpları minimuma indiriliyor.

Yanmar Turkey Endüstriyel Güç Aktarım Sistemleri (IPT) İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü, “Yanmar, sabit ve değişken devirli kompakt dizel motor segmentinde dünya genelinde lider konumda yer alıyor. Dizel motorlarımız, özellikle daha ağır iş yükü ve hacim gerektiren alanlarda tercih ediliyor. Yeni nesil TNV ve TN serisi Stage V uyumlu su soğutmalı dizel motorlarımızla; forklift, mini ekskavatör, mini yükleyici ve jeneratör gibi birçok ekipmanda yaygın olarak hizmet veriyoruz. Tüm bu süreçlerde verimlilikten ödün vermeden çevreye duyarlı çözümler sunmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Mini ekskavatörlerin yaklaşık %95’inde Yanmar motor kullanılıyor

Mini ekskavatörler, kompakt yapıları ve çok yönlü kullanım özellikleri sayesinde kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynuyor. Dar alanlarda çalışabilme yetenekleri, düşük yakıt tüketimleri ve çevreye duyarlı operasyonlarıyla modern şehir planlamasında tercih ediliyorlar. Mini ekskavatörler, kentsel dönüşüm projelerinde verimliliği artırırken çevreye zarar vermeden işlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde, zaman ve alan tasarrufu sağladıkları için tercih ediliyorlar.

Yanmar motorlar ise, kompakt yapıları ve çok yönlü kullanım özellikleri sayesinde kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynayan, dünya genelinde kullanılan mini ekskavatörlerin yaklaşık olarak %95’inde tercih ediliyor.

Hem yüksek performanslı hem çevre dostu

Avrupa Birliği tarafından belirlenen Stage V emisyon standartları, dizel motorların çevreye saldığı zararlı gazların (NOx, PM, HC, CO) azaltılmasını hedefliyor. Bu standartlar, çevresel etkileri en aza indirirken daha sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Yanmar, bu hedef doğrultusunda geliştirdiği Stage V emisyon standartlarına uygun motorlarıyla hem çevreye duyarlılığı hem de yüksek verimliliği bir araya getiriyor. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere çeşitli inşaat projelerinde fark yaratan bu motorlar, sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan güçlü bir alternatif sunuyor.

Partikül madde (PM) ve azot oksit (NOx) emisyonlarını önemli ölçüde azaltan Stage V motorlar, şehir içi ve yoğun nüfuslu bölgelerde çevre dostu operasyonlara olanak tanıyor. Geliştirilmiş motor teknolojileri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sunan bu motorlar işletme maliyetlerini azaltırken, kompakt tasarımıyla mini ekskavatörlerde yer tasarrufu sağlıyor. Düşük devirde yüksek tork üretme kapasitesi ve gelişmiş soğutma sistemleriyle zorlu şartlarda dahi üstün performans sunan motorlar, otomatik rejenerasyon sistemi sayesinde DPF temizliğini de kolaylaştırıyor.

Yanmar, dayanıklılığını ve uzun ömürlü motor teknolojisini Stage V standartlarıyla birleştirerek hem çevresel hem de operasyonel açıdan fark yaratıyor. Güvenilir yapısı ve düşük bakım ihtiyacıyla Yanmar motorlar, modern şehir projelerinde geleceğe yön veren çözümler sunuyor.