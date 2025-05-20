Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının favori listeleri açıklandı. Son dönemlerin popüler ismi Rıza Tamer’in “Benden Sonra” adlı parçası ayın en çok indirilen parçası oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.

Türk Telekom Muud en çok dinlenenler açıklandı!

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Nisan ayında en çok indirilen parça söz ve müziği kendisine ait olan Rıza Tamer’den “Benden Sonra” oldu.

Taylor Swift birinciliği bırakmıyor

En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde Taylor Swift yine ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra nisan ayında The Weeknd’in “After Hours” albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu. “Lady Gaga & Bruno Mars”ın “Die With A Smile” parçası ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine adını yazdırdı. Nisan ayında en çok indirilen yabancı şarkılar listesinin zirvesi Rema & Selena Gomez ikilisinin “Calm Down” parçası oldu.

“Benden Sonra” nisan ayının en çok indirileni

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok indirilenleri Rıza Tamer, Hande Ünsal ve Sıla oldu. Rıza Tamer sürpriz bir çıkışa ilk sıraya yükselirken Ünsal’ın “Koş Gel” ve Sıla’nın “Sakatlık Bende” parçaları da en çok indirilenler listesinde yer aldı. En çok dinlenen yerli şarkı listesinde ise birinci Semicenk “Gözlerinden Gözlerine” oldu.

Muud’da en çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk – Gözlerinden Gözlerine Kubilay Karça – Ayaza Serdim Semicenk – Geçiyor Zaman BLOK3 – Sevmeyi Denemedim Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum Hande Ünsal – Koş Gel Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi Berkay – Yas Tutarak Rıza Tamer – Benden Sonra

En çok indirilen yerli şarkılar

Rıza Tamer – Benden Sonra Hande Ünsal – Koş Gel Sıla – Sakatlık Bende Reynmen – Çatma Yarim Nilüfer – Sebebi Sen Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona Semicenk – Gözlerinden Gözlerine BLOK3 & Ati242 – Keşke Jeff Redd – HUQQA Volkan Konak – Mimoza Çiçeğim

Muud’da en çok dinlenen yerli albümler

Volkan Konak – Volkan Konak Koleksiyon Semicenk – Karışık Kaset Reynmen – Çatma Yarim Semicenk – Geçiyor Zaman Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları BLOK3 – Obsesif Kubilay Karça – Ayaza Serdim Duman – Kufi Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum Hande Ünsal – Koş Gel

En çok indirilen yabancı şarkılar

Rema & Selena Gomez – Calm Down Tommy Richman – Million Dollar Baby Jain – Makeba The Weeknd & Madonna – Popular Billie Eilish – What Was I Made For? The Weeknd – Starboy Taylor Swift – Cruel Summer Travis Scott – FE!N Eminem – Mockingbird Doja Cat – Paint The Town Red

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk Volkan Konak Reynmen BLOK3 Sezen Aksu Müslüm Gürses Afra Ahmet Kaya Tarkan Kubilay Karça

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd – After Hours Miley Cyrus – Endless Summer Vacation SZA – SOS Deluxe: LANA Indila – Mini World Imagine Dragons – Evolve INNA – Inna Modern Talking – The Final Album Lady Gaga – MAYHEM Eminem – Curtain Call: The Hits Lana Del Rey – Born To Die

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile Rema & Selena Gomez – Calm Down The Weeknd & Madonna – Popular LP – Lost On You Jain – Makeba Tommy Richman – Million Dollar Baby INNA – Yalla Billie Eilish – What Was I Made For? Miley Cyrus – Flowers Taylor Swift – Cruel Summer

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar