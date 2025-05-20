Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının favori listeleri açıklandı. Son dönemlerin popüler ismi Rıza Tamer’in “Benden Sonra” adlı parçası ayın en çok indirilen parçası oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde ise Taylor Swift zirvedeki yerini korudu.
Türk Telekom Muud en çok dinlenenler açıklandı!
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Nisan ayında en çok indirilen parça söz ve müziği kendisine ait olan Rıza Tamer’den “Benden Sonra” oldu.
Taylor Swift birinciliği bırakmıyor
En çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde Taylor Swift yine ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra nisan ayında The Weeknd’in “After Hours” albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu. “Lady Gaga & Bruno Mars”ın “Die With A Smile” parçası ise en çok dinlenen yabancı single’lar listesine adını yazdırdı. Nisan ayında en çok indirilen yabancı şarkılar listesinin zirvesi Rema & Selena Gomez ikilisinin “Calm Down” parçası oldu.
“Benden Sonra” nisan ayının en çok indirileni
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da nisan ayının en çok indirilenleri Rıza Tamer, Hande Ünsal ve Sıla oldu. Rıza Tamer sürpriz bir çıkışa ilk sıraya yükselirken Ünsal’ın “Koş Gel” ve Sıla’nın “Sakatlık Bende” parçaları da en çok indirilenler listesinde yer aldı. En çok dinlenen yerli şarkı listesinde ise birinci Semicenk “Gözlerinden Gözlerine” oldu.
Muud’da en çok dinlenen yerli single’lar
|Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
|Kubilay Karça – Ayaza Serdim
|Semicenk – Geçiyor Zaman
|BLOK3 – Sevmeyi Denemedim
|Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
|Hande Ünsal – Koş Gel
|Bengü & Mustafa Ceceli – Kervan
|Ebru Yaşar & Siyam & Zeyd – Kafamın İçi
|Berkay – Yas Tutarak
|Rıza Tamer – Benden Sonra
En çok indirilen yerli şarkılar
|Rıza Tamer – Benden Sonra
|Hande Ünsal – Koş Gel
|Sıla – Sakatlık Bende
|Reynmen – Çatma Yarim
|Nilüfer – Sebebi Sen
|Soner Sarıkabadayı – Dönemem Ona
|Semicenk – Gözlerinden Gözlerine
|BLOK3 & Ati242 – Keşke
|Jeff Redd – HUQQA
|Volkan Konak – Mimoza Çiçeğim
Muud’da en çok dinlenen yerli albümler
|Volkan Konak – Volkan Konak Koleksiyon
|Semicenk – Karışık Kaset
|Reynmen – Çatma Yarim
|Semicenk – Geçiyor Zaman
|Serdar Ortaç – Serdar Ortaç Şarkıları
|BLOK3 – Obsesif
|Kubilay Karça – Ayaza Serdim
|Duman – Kufi
|Dedublüman & Aleyna Tilki – Sana Güvenmiyorum
|Hande Ünsal – Koş Gel
En çok indirilen yabancı şarkılar
|Rema & Selena Gomez – Calm Down
|Tommy Richman – Million Dollar Baby
|Jain – Makeba
|The Weeknd & Madonna – Popular
|Billie Eilish – What Was I Made For?
|The Weeknd – Starboy
|Taylor Swift – Cruel Summer
|Travis Scott – FE!N
|Eminem – Mockingbird
|Doja Cat – Paint The Town Red
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
|Semicenk
|Volkan Konak
|Reynmen
|BLOK3
|Sezen Aksu
|Müslüm Gürses
|Afra
|Ahmet Kaya
|Tarkan
|Kubilay Karça
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
|The Weeknd – After Hours
|Miley Cyrus – Endless Summer Vacation
|SZA – SOS Deluxe: LANA
|Indila – Mini World
|Imagine Dragons – Evolve
|INNA – Inna
|Modern Talking – The Final Album
|Lady Gaga – MAYHEM
|Eminem – Curtain Call: The Hits
|Lana Del Rey – Born To Die
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
|Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
|Rema & Selena Gomez – Calm Down
|The Weeknd & Madonna – Popular
|LP – Lost On You
|Jain – Makeba
|Tommy Richman – Million Dollar Baby
|INNA – Yalla
|Billie Eilish – What Was I Made For?
|Miley Cyrus – Flowers
|Taylor Swift – Cruel Summer
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
|Taylor Swift
|INNA
|Eminem
|The Weeknd
|Billie Eilish
|Shakira
|Lady Gaga & Bruno Mars
|Modern Talking
|Tommy Richman
|LP