HONOR çok yakın zamanda global olarak HONOR 400 Serisi’ni duyuracak. 22 Mayıs’ta yapılacak olan tanıtımda üç farklı telefon olacak; HONOR 400 Lite, HONOR 400 ve HONOR 400 Pro.

HONOR, ülkemizde son dönemde en çok konuşulan markalardan birisi. Öyle ki HONOR 90 ile başlayan ilgi HONOR 200 Serisi, Magic6 Pro ve Magic7 Serisi ile devam etti. Şimdi ise bu bu ilgiyi HONOR 400 Serisi ile devam ettirmeyi planlıyorlar. Biz de bu videoda HONOR 400 Serisi hakkında ortaya çıkan tüm bilgileri derledik.

Peki siz HONOR 400 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde satışa çıktığında hangi fiyat aralığında çıkar? Siz HONOR 200 Serisi yerine HONOR 400 tercih eder misiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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