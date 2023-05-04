Xiaomi kısa süre önce en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra modelini Çin’de geçen ay Siyah, Beyaz ve Zeytin Yeşili renkleriyle tanıtmıştı. Bugün şirket, telefonun yeni Cabernet Orange, Sky Blue ve Ginkgo Yellow renk çeşitlerinin sınırlı sayıda olduğunu açıkladı.

Xiaomi’ye göre bu renklerin tümü yalnızca parmak izlerine ve lekelere karşı dayanıklı değil, aynı zamanda antibakteriyel ve sararma önleyici ikinci nesil nanoteknolojik silikon deri teknolojisine de sahip. Ayrıca firma bakteriyel inhibisyon oranının %99’a kadar çıkabileceğini belirtiyor.

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Diğer özelliklerde herhangi bir değişiklik yoktur. Bir hatırlatma olarak, telefonda 6,73 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde LTPO AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 6 odak mesafeli dörtlü 50MP arka kamera, Leica optikler ve ortak tasarlanmış Summicron lens, 32MP ön kamera ve 5.000mAh pil bulunuyor. 90 W kablolu turbo şarj ve 50 W kablosuz turbo şarj ile birlikte ters kablosuz şarj desteği de telefonda yer alıyor.

Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu model tam bir kamera canavarı diyebiliriz. Henüz DxOMark puanı açıklanmayan bu telefon mobil fotoğrafçılık konusunda Huawei ve Apple’a göz dağı verecek gibi görünüyor. Bakalım bu telefon karşısında Vivo cephesinden nasıl bir kamera atağı gelecek?

İçindekiler Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

6,73 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 çözünürlüğünde Quad HD+ AMOLED 20:9 HDR10 + ekran, 1-120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2600 nite kadar tepe parlaklık, 1920Hz PWM karartma, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus koruma

Adreno yeni nesil GPU

Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

256 GB (UFS 4.0) depolama ile 12 GB LPPDDR5X RAM

512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama ile 16 GB LPPDDR5X RAM

Android 13 tabanlı MIUI 14

50MP arka kamera, 1″ Sony IMX989 sensör, f/1.9 – f/4.0 değişken diyafram, 23 mm odak uzaklığı, HyperOIS, 8P asferik lens, LED flaş, 50MP Sony IMX858 122° ultra geniş açılı lens, f/2.2 diyafram, 12mm odak uzaklığı 5cm süper makro 50MP Sony IMX858 telefoto kamera, f/1.8 diyafram, 75mm eşdeğer odak uzaklığı, OIS, 3.2x optik zoom, 50MP Sony IMX858 periskop telefoto kamera, f/3.0 diyafram, 120mm eşdeğer odak uzaklığı, OIS, 5x optik zoom, 120x’e kadar dijital yakınlaştırma, Leica Summicron optik, Dolby Vision HDR video kaydı, 8K video kaydı

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Kalp atış hızı izleme özellikli ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Toza ve suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 163,18×74,64×9,06 mm; Ağırlık: 227g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C USB 3.2 Gen 1, NFC

90 W kablolu hızlı şarj, 50 W kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj ile 5000 mAh kapasiteli batarya