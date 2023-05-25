Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Q1 2023 mali toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şirketin Başkanı Lu Weibing, Oppo’nun çip işinin kapanmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Ayrıca Xiaomi’nin çiplere olan yatırım kararlılığının sarsılmadığını ve şirketin yonga seti pazarına yatırım yapmaya devam edeceğini belirtti.

Oppo, bu ayın başlarında ekonomik zorluklar ve dalgalı bir akıllı telefon pazarı nedeniyle çip geliştirme yan kuruluşu Zeku’nun kapatıldığını duyurdu. OPPO akıllı telefonları için görüntüleme çipleri (Marisilicon X) üretiyor ve geçtiğimiz günlerde Marisilicon Y adlı bir ses NPU’sunu duyurdu.

Lu Weibing, Oppo’daki çip işinin kapatılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, çekirdek geliştirmenin zorlu doğasını ve içerdiği zorlukları vurguladı. İnsanları sektörde cesur adımlara her zaman saygı göstermeye çağırdı.

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Ancak, yönetici açıkça ifade etti ki bu durum, Xiaomi’nin çip geliştirme çabalarını durdurmadı. Konu ile ilgili açıklama yapan Lu Weibing; “Çip yatırımının zorluğunu, uzun vadeli doğasını ve karmaşıklığını tamamen anlıyoruz. Gelecekte çip endüstrisinin kurallarına saygı göstermeli ve hızlı başarı için acele etmemeliyiz. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir mücadele için hazırlıklı olmalıyız. Bu bir maraton koşusu, 100 metrelik bir yarış değil.” dedi.

Son birkaç yılda Xiaomi, Surge S1, Surge S2, Surge V1, P1 ve G1 gibi çeşitli çipler geliştirerek akıllı telefonlarında kullanmayı başardı. Bu çipler, Xiaomi akıllı telefonlarının performansını, pil ömrünü ve kamera kalitesini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Şirket ayrıca 5G modem çipi ve otomobillerde kullanılmak üzere kendi kendini sürme çipi gibi başka çipler de geliştirmektedir. Xiaomi’nin, Oppo’nun kapanan çip işinden yetenekler topladığı da söyleniyor.