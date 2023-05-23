Xiaomi’nin 12S serisi ile başlayan Leica macerası ile çok iyi fotoğraf ve video ortaya çıkmaya başladı. Peki Xiaomi x Leica ortaklığı nasıl oldu? Nedir bu Leica? Xiaomi 13 serisi ile neler sunuyor? Bu videoda aktarıyoruz.

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Xiaomi 13 Serisi x Leica

Leica,1869 yılında Ernst Leitz Wetzlar şirketi tarafından Almanya’nın Wetzlar kentinde mikroskop ve optik cihaz üreticisi olarak kurulan bir fotoğraf makinesi üreticisidir. Leica adı ise “LEI”tz “CA”mera kelimelerinden bir kısatlma olarak türetilmiştir.

1925 yılında Leica I ile fotoğraf makinesi sektörüne giren Leica, devamında Leica II, Leica III ve Leica IIIg ile sektöre yön veren markalardan biri haline geldi. Günümüzde Leica M, Leicaflex, Leica R ve Leica S serisi gibi bodyler ile dikkat çeken markanın lensleri ise oldukça değerli.

Önemli Leica Lensleri

Fotoğrafçılıkta ürün kadar, hatta belki de üründen fazla dikkat çeken nokta ise lenslerdir. Leica lensler el yapımı ve özel üretim gibi dikkat çekerken farklı tercihlere göre Summaron, Elmar, Summarit, Summicron ve Summilux lensleri ön plandadır. Xiaomi 13 serisinde ise özel olarak mobil fotoğrafçılık için üretilen Summicron lensler yer alıyor.

Videoda ise Leica Summicron lenslerinin Xiaomi 13 serisine kattıkları ve Xiaomi x Leica birlikteliğini göreceksiniz. İyi seyirler…