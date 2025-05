Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini geciktiren Samsung, kullanıcılarını bu sefer sevindirecek bir güncelleme haberiyle karşımızda. One UI 8 Beta hakkında sosyal medyada birçok söylenti ve video dolaşırken, X’te bir sızıntı kaynağı, One UI 8 Beta takvimini paylaştı. Peki One UI 8 Beta ne zaman çıkacak, One UI 8 alacak telefonlar neler?

One UI 8 Beta ne zaman çıkacak?

One UI 8 beta sürecinin Haziran 2025’te başlaması planlanıyor. İlk etapta Samsung’un en güncel amiral gemisi olan Galaxy S25 serisi, bu test sürecine dahil olacak. Haziran ayının başında beta dağıtımı S25 kullanıcılarına sunulacak.

Haziran ayının son haftasında ise Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri de One UI 8 beta güncellemesini almaya başlayacak. Bu tarihlerin ardından, beta programı bir sonraki Galaxy serilerine doğru ilerleyecek.

Temmuz ayının ilk haftasında,Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5ve Galaxy Z Flip 5 serilerinin beta süreci başlayacak. Bu cihazlar, daha önceki güncellemelerde olduğu gibi, önce Kore ve Almanya gibi öncelikli bölgelerde test edilecek, ardından Türkiye dahil diğer pazarlara yayılacak.

Temmuz ortasından itibaren ise Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 kullanıcıları için One UI 8 beta testleri başlatılacak. Samsung, bu sürümde önceki beta süreçlerine kıyasla daha geniş bir cihaz listesiyle daha erken bir dağıtım hedefliyor.

One UI 8 alacak telefonlar

2025 yılı içerisinde Android 16 tabanlı One UI 8 alacak telefonlar listesi şu şekilde:

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

İlerleyen dönemlerde bu listenin genişleyebileceğini söylemek mümkün. Zira S21 serisinde bile güncellemeyi çalıştırabilen kullanıcılar görmüştük.

One UI 8 nasıl olacak?

One UI 8 ile ilgili yenilikler henüz resmen açıklanmadı ancak performans optimizasyonları, daha iyi pil yönetimi ve görsel sadeleştirme gibi değişikliklerin kullanıcı deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.

One UI 7 ile ciddi bir yenilenme sürecine giren Samsung’un, One UI 8 ile önemli değişiklerden ziyade, daha akıcı animasyonlar, geliştirilmiş kişiselleştirme seçenekleri ve sistem geneli bulanıklık iyileştirmeleri gibi yenilikler yapmasını bekliyoruz.

One UI 8 nasıl yüklenir?

Güncellemeyi bekleyen kullanıcıların, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümünden düzenli olarak kontrol yapmaları tavsiye ediliyor. Ancak güncelleme büyük ihtimalle 2026 başına kadar kullanılabilir olmayacak ve Samsung’un Türkiye’de Beta testleri yapmadığını da biliyoruz, bu nedenle güncelleme hakkında heyecanlanmak için biraz erken.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni One UI güncellemesi nasıl olacak?