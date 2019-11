Xiaomi, Çin’deki 11 Kasım indirimlerinde satış rekorları kırdı!

Xiaomi, Çin’deki bir gün süren “11.11” indirimlerinden başarıyla çıktı. Haberi Twitter üzerindeki Telecomwaring kullanıcılara duyurdu.

İlginizi çekebilir: İZDİHAMDAN AÇILIŞ İPTAL OLDU – Xiaomi Ankara açılışı ve mağaza vLog’u

Yapılan açıklamada, firmanın tüm platformda baz olarak 6.1 milyar Çin Yuanı (870 milyon) kazanç elde ettiklerini belirtti. IoT destekli akıllı cihazlarda rekor düzeye ulaşarak 5.55 milyon ünite satış yapmış oldu. Bu da geçen senenin aynı dönemine oranla firmanın cirosunun %148 arttığını gösteriyor.

Xiaomi özellikle Çin’in göz bebeği olarak atılımlarını sürdürmeye devam ediyor. Çinli kullanıcılar yerli markalara olan güveni Huawei-ABD kriziyle harlanmıştı. O günden beri Apple Çin piyasasındaki satışları düşmeye devam ediyor. Kullanıcılar, Çin hükümetinin de milliyetçi duruşuyla birlikte kendi üretimleri olan modellere yoğunlaşmaya başladılar.

On 11 November, dubbed Singles’ Day in China, @Xiaomi said sales revenue across all platforms surpassed CNY6.1 billion ($870 million), with sales of #IoT connected smart devices reaching a record high of 5.55 million units, a 148% increase year-on-year. pic.twitter.com/mtMARpMTYX

— joseph (@Telecomwaring) November 18, 2019