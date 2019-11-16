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İZDİHAMDAN AÇILIŞ İPTAL OLDU – Xiaomi Ankara açılışı ve mağaza vLog’u
Bu videomuzda bildiğiniz üzere bugün açılacak Xiaomi Ankara Mi Store açılışı için Ersin ve Kerem Ankara’ya gitmişti. Hem takipçiler ile buluşmak hem de mağazadaki ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi vermek için gittiğimiz AnkaMall açılışı maalesef izdiham nedeniyle iptal edildi.
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Mağaza açılışını yapacak Xiaomi resmi distrübitörü Evofone’dan gelen Xiaomi Ankara mağaza açılışı için resmi açıklama ise şu şekilde; “Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, Bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
XIAOMI ANKARA AÇILIŞI İÇİN BAHSEDİLEN MI A3 HEDİYESİ HAKKINDA:
Videoda bahsettiğimiz Xiaomi Mi A3 hediyesi izdiham nedeniyle açılışın iptal olması sebebiyle ertelenmiştir. Hediye şartları ve detaylarını ilerleyen günlerde Hardware Plus hesabı üzerinden aktaracağız. Hediye ilerleyen günlerde çekiliş ile verilecektir. Detaylar için HWP hesaplarını takip edebilirsiniz.
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #76: Xiaomi Ankara, Instagram yenilikleri ve dahası
Cuma Raporu #76 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Tüm Cuma Raporu bölümlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma Raporu #76 haberleri zaman çizelgesi
Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor
Instagram like’ları kaldırdı
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Motorola Razr tanıtıldı
16 inç MacBook Pro tanıtıldı
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!
İnceleme
Kulakiçi OYUNCU kulaklığı: CoolerMaster MH703 inceleme
CoolerMaster MH703 inceleme videomuzda, oyuncular için geliştirilen kulakiçi kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
CoolerMaster MH703 inceleme
Ürünü satın aldığınızda kulaklığın kendisi, farklı boyutlarda iki adet kulaklık pedi, taşıma çantası ve PC bağlantısı için uzatma kablosu çıkıyor.
Kulaklık PC, mobil, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch destekliyor. Tasarımına baktığımızda ince örgü kablo ve metal başlığı ile dikkat çeken CoolerMaster MH703, oldukça konforlu bir tasarıma sahip. Kulakiçi yapısı sayesinde dinlediğiniz müziğin veya oynadığınız oyunun sesini dışarıya vermiyor. Ayrıca kulaklığın üzerindeki kontrol tuşu sayesinde hem çağrı yanıtlama hem de müzik kontrolü gibi işlevlerde kullanılabiliyor.
Ses performansı konusunda 10 mm’lik neodinyum sürücülerle gelen kulaklık, 20 ila 20.000 Hz frekans aralığı ve 16 Ohm empedans değeri sunuyor. Kulaklığı CS:GO, Fortnite ve WoW gibi farklı oyunlarda deneyimledik. Cihazın ses hassasiyeti özellikle CS:GO gibi rakibinizin nereden geldiğini duymanızın gerektiği oyunlarda oldukça başarılı. Ayrıca patlama veya silah seslerindeki tokluk da bir o kadar başarılı. Ancak tabii ki kulaklığın müzik performansını da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda orta düzey bir kulaklık performansı aldığımızı ve genel olarak seslerin dengeli bir şekilde iletildiğini belirtelim. Eğer yüksek bass sesler sunan bir kulaklık arıyorsanız, MH703 o anlamda size hitap etmeyebilir.
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Xiaomi Mi AirDots Pro 2: Güncelleme sonrası işler değişti mi?
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi AirDots 2 modeli için bir video paylaşmıştık. Bu videoda başta ses seviyesinin eksikliği ve tasarım noktasındaki eleştirilerimizi dile getirmiştik. Şimdi ise kulaklığa gelen güncelleme sonrası yaşadığımız deneyimleri paylaşıyoruz. Ayrıca videoda Xiaomi’nin değiştirmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı hatalarını da ele aldık.
Uyumlu iOS uygulaması: https://hwp.to/350FJjJ
Uyumlu Android uygulaması: https://hwp.to/32Pfprg
Xiaomi’nin değiştirmesi gereken şeyler!
Xiaomi, özellikle fiyat performans odaklı ürünleriyle çok sevdiğimiz bir marka. Ayrıca şirket artık ciddi şekilde global bir marka konumunda diyebiliriz. Buna rağmen ürünlerinde Çin ve Avrupa için farklı isimlendirmeler kullanmaları, destekli uygulamaların bir süre sadece Çince olması gibi bazı sorunları var.
AirDots 2 modelinin de şu andaki yardımcı uygulaması sadece Çince bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Android versiyonu Google Play Store’da yok, o yüzden APK olarak indirmeniz gerekiyor. Biz de bu güncellemeyi yapmak için APK olarak indirdik ancak telefonumuzda çalıştıramadık. O nedenle iOS uygulaması üzerinden güncellemeyi gerçekleştirdik.
Xiaomi Mi AirDots 2 Pro güncelleme sonrası nasıl?
İlk videoda bahsettiğimiz ses seviyesinin kısıklığı, güncelleme ile çözülmüş durumda. Ancak şimdi de kulaklığın tasarımı nedeniyle son ses seviyesindeyken, yanınızdaki insanlar şarkıyı rahatlıkla duyabiliyor. Bu da metroda, otobüste vs yanınızdaki insanları rahatsız edebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ilk videoda sözünü ettiğimiz tasarımsal bazlı sorunlar tabii ki aynı şekilde devam ediyor.