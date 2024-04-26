Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco F4 HyperOS güncellemesi yayınlandı.

İlginizi çekebilir: Artısıyla eksisiyle ülkemizdeki tüm katlanabilir telefonlar

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Poco F4 kullanıyorsanız ve halen Poco F4 HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Poco F4 HyperOS ile neler sunuyor?

Poco F4, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel kullanılıyor. Bu ekran 395 PPI piksel yoğunluğuna sahip ve Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor.

Poco F4 kaputun altında Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 870 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco F4 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.