Apple, yapay zeka alanında güçlü rakiplerle rekabet ederken, son hamleleriyle dikkat çekiyor. Mark Gurman’ın Power On haber bültenine göre, şirket OpenAI veya Google gibi rakiplerine kıyasla yapay zeka yeteneklerinde geride kalmış durumda. Ancak bu durum, Apple’ın yapay zeka alanındaki potansiyelini göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Özellikle üretken yapay zeka cephesinde attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 16 ile bu durum değişecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay, Apple’ın Kanadalı startup DarwinAI’yi satın alması, şirketin yapay zeka alanındaki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. DarwinAI’nin teknolojisi, yapay zeka modellerinin geliştirilmesini hızlandırabilir ve Apple’ın üretken yapay zeka çözümlerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

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Son haberlere göre ise Apple, Fransız girişimi Datakalab’ı satın aldı. Bu satın alma, Apple’ın yapay zeka konusundaki stratejisinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Datakalab, verimli ve gizliliğe saygılı yapay zeka çözümleri üzerinde uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor. Özellikle, şirketin düşük güç tüketimine sahip derin öğrenme algoritmaları geliştirme konusundaki yetenekleri, Apple’ın cihazlarında yapay zeka özelliklerini daha etkin bir şekilde kullanmasına olanak sağlayabilir.

Datakalab’ın kurucuları Xavier ve Lucas Fischer, şirketlerinin Apple’daki yeni ekibe katılmadığını belirtiyor. Ancak, Apple’ın bu satın alma ile elde ettiği teknoloji ve yetenekler, şirketin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırabilir. Şirketin, kullanıcı verilerini cihazlar üzerinde işleyerek gizliliği sağlama ve daha verimli yapay zeka modelleri geliştirme konusundaki çabaları, endüstride dikkat çekiyor.

Datakalab’ın COVID-19 pandemisi sırasında Fransız hükümetiyle birlikte çalışarak ulaşım sistemlerine yapay zeka araçlarının entegrasyonu gibi başarılı projelere imza attığı da belirtiliyor. Bu satın alma ile birlikte, Apple’ın yapay zeka alanındaki liderliğini daha da pekiştirmesi bekleniyor.