Samsung Galaxy Week indirimleri resmen başaldı ve bu yıl da Samsung Türkiye cephesinden harika indirim geldi. Samsung, Galaxy modelleri için heyecan verici bir kampanya başlattı. Galaxy Week adı verilen bu kampanya kapsamında, Samsung telefon satın alan kullanıcılara Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Watch 6 modellerinde büyük indirimler sunuluyor.

Samsung Galaxy Telefon Alanlara Aksesuarlarda Büyük İndirim Fırsatı: Samsung Galaxy Week Başladı

Samsung’un online mağazasından One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özelliklerine kavuşan Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5 veya Galaxy Z Fold 5 modellerinden herhangi birini satın alan kullanıcılar, Galaxy Buds 2 Pro’yu sadece 999 TL’ye ve Galaxy Watch 6 40 mm ve 44 mm versiyonlarını 1.999 TL’ye satın alma fırsatı elde ediyorlar.

Galaxy Week indirimleri 29 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında Samsung online mağaza üzerindne yapılacak alışverişlerde bu indirimlerden yararlanmak mümkün olacak. Kampanya, Samsung’un müşterilerine yüksek kaliteli akıllı telefonlarına uygun fiyatlarla üst düzey aksesuarlar eklemeleri için bir fırsat sunuyor.

Samsung Galaxy Week kampanyası, kullanıcıların en yeni Galaxy telefon modellerini satın alırken ek olarak uygun fiyatlarla yüksek kaliteli aksesuarlara sahip olmalarını sağlıyor. Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Watch 6 gibi popüler Samsung ürünlerine daha uygun fiyatlarla sahip olma fırsatı sunarak, Samsung, müşterilerine değerli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy Week kampanyası, Samsung’un müşteri memnuniyetini artırmak ve kullanıcılarına daha fazla değer sunmak için bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı ve yenilikçi Galaxy telefonlarını tercih eden kullanıcılar, bu kampanya sayesinde hem telefonlarına uygun fiyatlarla yüksek kaliteli aksesuarlar ekleyebilecekler hem de Samsung’un sunduğu benzersiz teknoloji deneyiminden tam anlamıyla faydalanabilecekler.

Bu fırsatı kaçırmamak için Galaxy telefon almak isteyenler, Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası süresince Samsung’un online mağazasını ziyaret edebilirler.

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