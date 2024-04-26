Apple yasa dışı mineral kullanmakla suçlanıyor. Daha önce çocuk işçilerin iPhone’larda kullanılan metallerin çıkarılmasında çalıştırılmasına karşı duyarlılık açıklamalarıyla gündeme gelen Apple, tam tersi bir iddia ile gündemde. Apple yasa dışı mineral kullanıyor iddiası ortalığı karıştırdı. Apple kan bulaşmış madenleri kullanıyor iddiası teknoloji dünyasının gündeminde.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Apple Yasa Dışı Mineral Kullandı İddiası Geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin avukatları, ABD’li teknoloji devi Apple’ı, ülkenin doğu bölgelerindeki savaşla bağlantılı yasa dışı madenlerden elde edilen mineralleri kullanmakla suçluyor. Paris merkezli avukat grubu, resmi bir ihtarnameyle Apple’ı uyararak, eğer bu uygulama devam ederse yasal işlem başlatma tehdidinde bulundular.

Avukatlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden komşu Ruanda’ya kaçırılan ve “küresel tedarik zincirine entegre edilen” madenlerin, Apple tarafından satın alındığını dile getirdiler. Apple, medyanın sorularına yanıt vererek, son yıllık raporunda çatışma minerallerine ilişkin tedarik zinciri denetimlerine atıfta bulundu. Ancak, avukat grubu Amsterdam & Partners’ın belirttiğine göre, bu raporun doğrulanabilir kanıtlardan yoksun olduğu iddia edildi.

Kongo hükümeti, Amsterdam & Partners’ı, Apple’ın raporunun geçerliliğini araştırmak üzere görevlendirmişti. Amsterdam & Partners, Apple’ın raporunun yetersiz olduğunu vurgulayarak, şirketin tedarik zincirindeki sorumluluklarını daha etkili bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Avukatlar Apple yasa dışı mineral kullandı iddialarını sürdürmekte oldukça kararlılar.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin mineral zengini Büyük Göller bölgesi, 1990’ların bölgesel savaşlarından bu yana şiddet olaylarıyla sarsılmış durumda. İsyancı gruplar arasında gerilim devam ederken, bölgedeki maden kaynaklarının kontrolü konusunda çatışmalar yaşanıyor.

Kongo Hükümeti avukatları, Apple ürünlerinde kullanılan madenlerin, bölgedeki çatışma ve yolsuzluklarla bağlantılı olduğunu iddia ediyorlar. Apple yasa dışı mineral kullandı iddiaları ortalığı birbirine kattı. Bu durum, Apple ürünlerinin üretiminde kullanılan malzemelerin kaynağına yönelik daha fazla şeffaflık ve sorumluluk çağrılarını güçlendiriyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin avukatları, Apple’ı, Kongo halkının acılarına sebep olduğu gerekçesiyle kınadılar ve yasal adımların atılmasını talep ettiler. Bu suçlamalar, teknoloji devlerinin tedarik zincirlerindeki etik sorumluluklarını ve insan haklarına olan saygılarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği mesajını taşıyor.

İlginizi Çekebilir: IMAX Laser sinema salonları Türkiye’ye geliyor, sinema fiyatları artacak mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple cephesi bu iddialara nasıl yanıt verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!