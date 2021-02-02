Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!

Xiaomi, MIUI adlı Android tabanlı kendi işletim sistemini geliştiriyor ve bunu düzenli olarak iyileştirmek için çaba gösteriyor. Son zamanlarda, bazı MIUI kullanıcıları akıllı telefonlarına Google Mobil Servisleri‘ni yükleyemediklerini bildirmeye başladılar. Bu sorunun MIUI 12.5 güncellemesi ile geldiği tahmin ediliyor. Bugün ise Çinli üretici bu sorunlara cevap verdi. Şirket, uyumluluk nedeniyle GMS uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca yan yollarla bile bu uygulamalara ulaşım mümkün olmuyor.

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Xiaomi telefonlar, Çin’de Google Hizmetlerini kullanamayacak mı?

Şirket, Google Servisleri telefonda yüklü olarak gelmeyen cihazların bu uygulamaları artık yükleyemeyeceğini açıkladı. Google Hizmetleri, Çin‘de yasaklı olduğu için çoğu cihaz GMS desteğine sahip değil. Bu yüzden, GMS yüklü gelmeyen cihazların artık bu hizmetlerden faydalanamayacak olması kullanıcıları üzecektir. Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini henüz duyurmadı. Fakat bazı kullanıcılar, Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G‘nin GMS uygulamalarını artık desteklemediğini forumlarda paylaştılar.

Kısıtlamalar şimdilik sadece şirketin iç pazarında yani Çin’de geçerli. Bununla birlikte, diğer bölgelerdeki kullanıcılar Google Hizmetlerini aktif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Bu sorunun temel kaynağının “Çin ile ABD arasındaki gerilimden dolayı Xiaomi’nin kara listeye alınması” olması muhtemel gözüküyor. Ayrıca şirket, ABD Hazine Bakanlığı‘na da bu konuda dava açtı. Önümüzdeki günlerde Xiaomi, ABD ve Google arasında neler olacağını merakla bekliyoruz.