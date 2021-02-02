Huawei Mate X2, farklı katlanabilir bir tasarım ile geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Canalys, Huawei‘nin ABD yaptırımlarına rağmen hala Çin akıllı telefon pazarında lider olduğunu ortaya koydu. ABD teknolojileri kullanımına yönelik yasağın yeni ABD yönetimi tarafından kaldırılmaması durumunda Huawei’yi zor günler bekliyor. Ancak bundan daha önce şirketin başında daha önemli bir sorun var. Firmanın yonga seti tedariği kesildiği için elindeki 5 nm yonga setleri hızla azalıyor. Buna rağmen, şirket yakın zaman içinde yeni katlanan telefonu Huawei Mate X2‘yi piyasaya sürecek. Huawei Mate X2, şirketin 5 nm yonga seti ile gelecek.

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Huawei Mate X2, ne zaman piyasaya çıkacak?

Huawei Mate X2 ile ilgili son söylenti, cihazın Şubat ayının sonunda çıkacağı yönünde. Bu söylenti, Courage Digital King adlı Weibo yazarına ait. Huawei Mate X2‘nin, Samsung‘un katlanabilen telefon formundan daha farklı bir tasarım ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Geçtiğimiz senelerde tanıtılan Mate X ve Mate Xs de bu formun dışındaydı. Ayrıca telefonun 5 nm üretim teknolojisi kullanılan Kirin 9000 yonga seti ile geleceği tahminler arasında. Bu yeni amiral gemisi katlanabilen telefon, sızıntı kaynağına göre “göz kamaştırıcı yeni teknolojiler” ile gelecek.

Mate X2, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı‘nın ağ erişim denetiminde ve Çin‘in 3C sertifikasyonunda ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, cihazın 8.01 inçlik 2480×2200 piksel çözünürlüklü bir ana ekran ile geleceği kesinleşti. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. İkincil ekran ise 6.45 inç boyutunda ve arka tarafa doğru katlanabilen formda karşımıza çıkacak. Ekranlar, Samsung ve BOE tarafından Huawei’ye tedarik edilecek.