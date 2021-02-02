Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, farklı katlanabilir bir tasarım ile geliyor!
Geçtiğimiz günlerde Canalys, Huawei‘nin ABD yaptırımlarına rağmen hala Çin akıllı telefon pazarında lider olduğunu ortaya koydu. ABD teknolojileri kullanımına yönelik yasağın yeni ABD yönetimi tarafından kaldırılmaması durumunda Huawei’yi zor günler bekliyor. Ancak bundan daha önce şirketin başında daha önemli bir sorun var. Firmanın yonga seti tedariği kesildiği için elindeki 5 nm yonga setleri hızla azalıyor. Buna rağmen, şirket yakın zaman içinde yeni katlanan telefonu Huawei Mate X2‘yi piyasaya sürecek. Huawei Mate X2, şirketin 5 nm yonga seti ile gelecek.
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Huawei Mate X2, ne zaman piyasaya çıkacak?
Huawei Mate X2 ile ilgili son söylenti, cihazın Şubat ayının sonunda çıkacağı yönünde. Bu söylenti, Courage Digital King adlı Weibo yazarına ait. Huawei Mate X2‘nin, Samsung‘un katlanabilen telefon formundan daha farklı bir tasarım ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Geçtiğimiz senelerde tanıtılan Mate X ve Mate Xs de bu formun dışındaydı. Ayrıca telefonun 5 nm üretim teknolojisi kullanılan Kirin 9000 yonga seti ile geleceği tahminler arasında. Bu yeni amiral gemisi katlanabilen telefon, sızıntı kaynağına göre “göz kamaştırıcı yeni teknolojiler” ile gelecek.
Mate X2, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı‘nın ağ erişim denetiminde ve Çin‘in 3C sertifikasyonunda ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, cihazın 8.01 inçlik 2480×2200 piksel çözünürlüklü bir ana ekran ile geleceği kesinleşti. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. İkincil ekran ise 6.45 inç boyutunda ve arka tarafa doğru katlanabilen formda karşımıza çıkacak. Ekranlar, Samsung ve BOE tarafından Huawei’ye tedarik edilecek.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!
Oppo Find X3 Pro bir test uygulamasında ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşmiş oldu.
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Oppo Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor!
Oppo yeni yılın gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok kategoride ürünü kullanıcıları ile buluşturan akıllı telefon üreticisi, şimdi de amiral gemisi cihazları için geri sayıma geçti. Find X3 serisi için kulları sıvayan firmanın Pro modeli bir test uygulamasında ortaya çıktı. Böylelikle PEEM00 kod adlı akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.
Güçlü bir performans vadeden akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 6.7 inçlik kavisli OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ile bizleri karşılayacak. Bu arka kameraların iki tanesi 50 MP‘lik Sony lenslerinden oluşmakta. Amiral gemisi özellikleri ile güçlü performans vadeden akıllı telefon tahminlere göre Mart 2021’de bizlerle buluşacak. Tasarım detayları daha önceden sızdırılan cihaz, bakalım 2021‘de beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Pro Plus global lansmanı yaklaşıyor
Oppo Reno5 Pro Plus, global lansmanı çok yakında yapılacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle yakında Avrupa ve diğer pazarlar için geliyor.
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Oppo Reno 5 ailesini, geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de yapılan bir etkinlikte tanıtmıştı. Oppo Reno5, Oppo Reno 5 Pro ve Oppo Reno5 Pro Plus şeklinde üç model tanıtılan etkinlik, sadece Çin’e özeldi. Şimdi ise özellikle ailenin ilgi çekici detaylara sahip telefonlarında biri olan, Oppo Reno 5 Pro Plus modeli için global lansman hazırlıkları başladı. Aslında telefon, bir süredir Çin dışında da merakla bekleniyordu. Hasret sonunda bitiyor. BBK Electronics bünyesindeki, Çinli akıllı telefon üreticisi nihayet global lansmanı yapmak için hazırlıklara başlamış gibi duruyor.
Oppo Reno5 Pro Plus global lansmanı yaklaşıyor
İddialara göre Oppo’nun yeni Reno5 Pro Plus lansmanı için aldığı belgeler özellikle uluslararası sertifikasyon sitelerinde görüntülenmeye başlıyor. Bu telefonun özellikle batı pazarı için global olarak tanıtılmasının planlandığını gösteriyor. Belgelerde sözü geçen model ise CPH2207. Bu sadece Oppo Reno5 Pro Plus modeline ait bir numara olduğundan, ailenin diğer üyelerinin tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz bilinmiyor. Henüz detaylar bilinmese bile, teknik özelliklerin Çin versiyonundan farklı olması beklenmiyor. Umuyoruz ki lansman kısa süre içerisinde yapılır ve telefon ülkemizde de satışa çıkar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Merakla beklenen telefonun özellikleri;
- Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (7nm)
- GPU: Adreno 650
- RAM: 8 / 12 GB ( LPDDR4X )
- Depolama: 128 / 256 GB (UFS 3.1)
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.500 mAh (65 W süper hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS UI 11
- Ağırlık: 180 gram
- Boy ve En: 159,9 mm X 72.25 mm
- Kalınlık: 7,99 mm
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi’nin bütçe dostu orta sınıf telefonu Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi alıyor. Xiaomi, başarılı güncelleme takvimine devam ediyor.
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Xiaomi, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi. Çinli şirket, özellikle fiyat, performans oranı yüksek modellerle ön plana çıkıyor. Redmi ve Poco isimli alt markaları sayesinde uygun fiyata yüksek özellikler sunan üretici, bu uygun fiyatlı modellerde bile güncelleme desteği vermeye devam ediyor. Bu fiyat, performans modellerinden biri olan Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi alıyor. Xiaomi, güncelleme konusunda diğer Android akıllı telefon üreticilerinin önünde olmaya devam ediyor.
Redmi Note 9S Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi modellerinden, son güncellenen cihaz Redmi Note 9S oldu. 2020 yılının ilk aylarında çıkan telefon Android 11 üzerine kurulmuş, MIUI 12 stabil güncellemesi alıyor. RJWMIXM numaralı güncelleme, 2.3 GB boyutunda ve Ocak güvenlik yamasıyla beraber geliyor. Söz konusu akıllı telefonlar olunca, güncelleme aynı zamanda optimizasyon ve hata ayıklama anlamına geliyor. Bu sebeple uygun fiyatlı, popüler modellerin Android’in son güncellemesini alması oldukça önemli hale geliyor. Güncellemenin zamanı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ancak, çok yakın sürede tüm modellere verilmiş olması bekleniyor. Redmi Note 9S, Android 11 güncellemesi Xiaomi için ilk değil. Şirket hali hazırda güncellemeler konusunda pek çok rakibinin önüne geçmiş durumda. Şirket, özellike Android üreticiler arasında muhtemelen ilk sıralardadır.
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Telefonun özellikleri
- Ekran: 6,67 inç FHD+ IPS LCD 60 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G (8nm)
- GPU: Adreno 618
- RAM: 4 / 6 GB ( LPDDR4X )
- Depolama: 64 / 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 11
- Ağırlık: 180 gram
- Boy : 165.7 mm X 76.68 mm
- Kalınlık: 8.8 mm
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