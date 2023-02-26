Xiaomi, şirketin 11 mm çift manyetik dinamik sürücü ünitesine ve Hi-Fi sese sahip en yeni TWS kulaklığı olan Xiaomi Buds 4 Pro modelini tanıttı. Buds 4 Pro, Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası, LHDC 4.0 Ultra Şeffaf İletim Protokolü uyumluluğu ve 96kHz HD sesi destekliyor. 249 Euro fiyat etiketine sahip olan kulaklık ses konusunda oldukça iddialı.

Xiaomi Buds 4 Pro, kulaklıkların kasadan zahmetsizce çıkarılmasını sağlayan türünün tek örneği bir uzay kapsülü açık manyetik tasarıma sahip. Ayrıca, Goodix‘in VersaSensor‘u sayesinde kulaklıkların sapı basınca duyarlı çalışmayı sağlıyor. VersaSensor’ın yardımıyla Xiaomi Buds 4 Pro, kullanıcı cihazları taktığında otomatik olarak açılıp gövdedeki kuvvet sensörünü basılı tutarak kullanıcının tomurcukları kontrol etmesine izin verebilir.

Üç mikrofon sayesinde 48dB’ye kadar gürültü önleme derinliği elde edebilir ve hem müziğinizin hem de çevrenizdeki ortamın keyfini çıkarmanızı sağlayan üç şeffaflık moduna sahip. Xiaomi, Buds 4 Pro’daki 3Mic+ kemik ses izi sensörünün, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği AI gürültü azaltma teknolojisiyle birlikte, kullanıcının sesini çıkarma kapasitesini en üst düzeye çıkardığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Watch S1 Pro Akıllı Saat Pazarını Fethetmeye Geldi

İçindekiler Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri

Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri

Bluetooth 5.3 bağlantısı

Desteklenen Codec Bileşeni: SBC/AAC/LHDC 4.0

11mm Çift manyetik dinamik sürücüler, Hi-Fi ses

ANC açıkken 48dB’ye kadar gürültü iptali

3Mic+ kemik ses izi sensörü

Üç Şeffaflık modu, kullanıcıların ortam seslerini dinlemesini sağlar

Kulak sapı basınca duyarlı çalışmayı destekler ve gürültü azaltma modları, müzik ve gelen çağrı kontrolü arasında geçiş yapabilir

Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarla kolayca eşleştirmek için çift cihazlı akıllı hızlı bağlantı

Toza ve suya dayanıklı (IP54)

5g hafif kulaklıklar; Kasa ağırlığı: 49.5g

ANC kapalıyken 9 saat, ANC olmadan 38 saat toplam pil ömrü, Qi kablosuz şarj