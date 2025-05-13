Uzun süredir beklenen GTA 4 Remaster projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir içeriden bilgi kaynaklarından biri olan Tez2’ye göre, remaster sürümü şu anda geliştirme aşamasında ve yıl sonuna doğru PS5 ile Xbox Series X ve S konsolları için yayınlanabilir. Peki GTA 4 Remaster ne zaman çıkacak ve GTA 4 Remaster nasıl olacak? İşte son gelişmeler.

GTA 4 Remaster nasıl olacak?

Tez2’nin paylaştığı bilgilere göre, Rockstar Games GTA 4 Remaster projesini ilk olarak pandemi döneminde planlamıştı. Geliştirme süreci büyük ölçüde ilerlemiş durumda ve iç kaynaklar, projenin bir yıldır aktif geliştirme sürecinde olduğunu belirtiyor. Bu da yıl sonunda piyasaya sürülme ihtimalini güçlendiriyor.

GTA IV remaster versiyonunda grafik iyileştirmeleri, modern konsollara optimize edilmiş performans ve muhtemelen bazı oyun içi mekanik güncellemeleri yer alacak. Ek olarak, Liberty City Police Project (LCPP) adlı modun kaldırılması da, bu resmi remaster sürümünün hazırlık süreciyle doğrudan bağlantılı olabilir.

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İçeriden gelen bilgilere göre Rockstar, eğer belirledikleri takvime sadık kalırsa, GTA IV sonrası Max Payne 3 için de bir port çalışması planlıyor. Bu da ileride GTA 4 Remaster ve Max Payne 3 portunun aynı koleksiyon altında, hatta “Definitive Edition” adıyla sunulabileceği ihtimalini doğuruyor. Öte yandan, Max Payne 1 ve 2’nin remake projeleri de bu paketle ilişkilendirilebilir.

GTA 4 Remaster ne zaman çıkacak?

GTA 4 Remaster çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Tez2’nin aktardığına göre, geliştirme süreci bir yılı aşmış durumda ve eğer planlandığı gibi ilerlerse, 2025 son çeyreğinde ya da Aralık 2025 gibi bir tarihte piyasaya sürülebilir. GTA 6’dan önce şirket oyunculara bayram şekeri tadında bir hediye verebilir.