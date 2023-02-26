Çinli teknoloji devi Xiaomi MWC 23‘e bomba gibi başladı. Firmanın Xiaomi 13 ailesinden sonra şimdi de akıllı saati tanıtıldı. Xiaomi Watch S1 Pro sunduğu özellikleri ve 299 Euro‘luk fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin saatin özelliklerine göz atalım.

Bu saat, adındaki Pro’nun da anlaşılacağı gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Saatin çerçevesi paslanmaz çeliktir ve büyük 1.47 inç AMOLED ekran üstün safir camla kaplı. Kayışlar floroelastomer, deri veya paslanmaz çelik olarak mevcuttur. Saatin arkası da safir cam ile korunuyor. Xiaomi’ye göre saat, benzersiz parlak kaplamayı vurgulayan aerodinamik bir gövde çerçevesine, daha sıkı bir bileğe ve çok katmanlı işlem parlatmaya sahip.

S1 Pro, Xiaomi’nin cilt sıcaklığını ölçme yeteneğine sahip ilk saati konumunda. Akıllı saat, kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve gün boyunca uykunuzu izleyebilir. Tüm gün kalp atış hızı ve SpO2 izleme için Goodix sağlık sensörü kullanır. Koşu, bisiklete binme, dağcılık, triatlon, havuz yüzme, eliptik makine, kürek makinesi ve diğerleri dahil olmak üzere 100’den fazla fitness modu mevcut.

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Saatin tacı, kullanıcı arayüzünde kolayca gezinmenizi sağlar. Yonga seti ve yazılım açısından Watch S1 Pro, 12nm işlemci tarafından destekliyor. Saatte MIUI Watch OS yazılımı da yer alıyor. Xiaomi, kablosuz şarj desteği ile 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.

İçindekiler Xiaomi Watch S1 Pro Özellikleri

Xiaomi Watch S1 Pro Özellikleri

Safir cam korumalı 1,47 inç (480 x 480 piksel) AMOLED ekran, Her zaman açık ekran

Kalp atış hızı sensörü (kan oksijeni dahil), ivmeölçer sensörü, jiroskop, jeomanyetik sensör, atmosferik basınç sensörü, ortam ışığı sensörü, aşınma algılama için kapasitif sensör

Uyku takibi, Fitness takibi, 117 Fitness Modu: 19 profesyonel Fitness Modu ve 98 genişletilmiş Fitness Modu içerir.

Bluetooth üzerinden arama için hoparlör ve mikrofon

GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Android 6.0 ve üzeri çalıştıran cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.2: iOS 10 ve üstü, Mastercard NFC ile ödemeler (isteğe bağlı)

Boyutlar: 46 x 46 x 11.28mm

50 metreye kadar suya dayanıklı (5 ATM)

Kablosuz şarjı destekler

Tipik kullanım için 14 güne kadar pil ömrüne ve ağır kullanım için 10 güne kadar 500mAh pil