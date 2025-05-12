Samsung’un Fan Edition serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında piyasaya çıkan S24 FE modelinin ardından gözler artık Galaxy S25 FE modeline çevrilmiş durumda. Cihaz henüz resmi olarak doğrulanmasa da, işlemci tercihi konusunda önemli sızıntılar gündemde. Peki Galaxy S25 FE işlemcisi ne olacak? S25 FE özellikleri neler sunacak ve S25 FE çıkış tarihi ne zaman?

S25 FE özellikleri neler olacak?

İlk bilgilere göre Galaxy S25 FE, selefi S24 FE ile oldukça benzer bir donanım yapısına sahip olacak. Yani ekran, kamera ve pil tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak asıl odak noktası işlemci tercihi gibi görünüyor. Daha önceki söylentiler, Samsung’un yine Exynos 2400e yonga setini kullanacağı yönündeydi. Bu, S24 FE ile birebir aynı işlemci ve bu da birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Ancak son çıkan iddialar, Samsung’un üretim kapasiteleri yetersiz kalırsa alternatif bir yol izleyeceğini gösteriyor. Eğer yeterli sayıda Exynos 2400e üretilemezse, şirketin MediaTek Dimensity 9400 işlemcisine yönelebileceği konuşuluyor.

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Performans tarafında Dimensity 9400’ün çok daha iddialı olduğu biliniyor; ancak Samsung’un maliyet avantajı nedeniyle kendi çipini tercih etmesi daha olası. Şu anda Oppo Find X8 gibi Dimensity 9400 işlemcisini kullanan telefonlar pil konusunda sektörün en iyileri arasında yer alıyor. Eğer S25 FE işlemcisi MediaTek olursa, Samsung da pil ömrü konusunda önemli bir atılım yapabilir.

Galaxy S25 FE teknik özellikleri neler olacak?

İşlemci: Exynos 2400e veya MediaTek Dimensity 9400

Exynos 2400e veya MediaTek Dimensity 9400 Ekran: 6.4 inç civarında AMOLED, 120Hz yenileme hızı-

6.4 inç civarında AMOLED, 120Hz yenileme hızı- RAM / Depolama: 8 GB RAM, 128 / 256 GB depolama

8 GB RAM, 128 / 256 GB depolama Kamera: 50 MP ana kamera, ultra geniş ve telefoto sensörler

50 MP ana kamera, ultra geniş ve telefoto sensörler Batarya: 4.500 mAh, 25W hızlı şarj

4.500 mAh, 25W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 15 + One UI 7

S25 FE çıkış tarihi ne zaman?

S25 FE çıkış tarihi için kesin bir tarih verilmiş değil. Ancak Samsung’un önceki Fan Edition lansmanlarına bakıldığında, bu cihazın Ekim 2025 civarında tanıtılması bekleniyor. Cihazın Exynos veya Dimensity yonga setiyle piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de, bu tarihe kadar üretim kapasitesine göre netleşecek.