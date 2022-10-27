Xiaomi, Redmi Note 12 Serisine ek olarak Xiaomi Book Air 13’ü tanıttı. Book Air 13, 360° katlanabilen ve birçok konum moduna sahip en ince Xiaomi dizüstü bilgisayarıdır. Bu, hafif bir tasarıma, yüksek performansa ve uzun pil ömrüne sahip Intel EVO sertifikalı bir dizüstü bilgisayardır.

Xiaomi Book Air 13, CNC entegre oyma teknolojisi kullanılarak hassas bir şekilde oyulmuş tamamen metal bir gövde kaplamasına sahiptir. 13,3 inç 2,8K E4 OLED dokunmatik ekrana sahiptir ve Xiaomi Stylus ile uyumludur. Pürüzsüz bir deneyim için cam bir trackpad ve 1,3 mm tuş hareketine sahip siyah bir klavye mevcut.

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Dizüstü bilgisayar, iki performans çekirdeği, sekiz enerji verimliliği çekirdeği ve Iris Xe HD grafiklere sahip 12. nesil Intel Core U serisi işlemcilerden güç alıyor. Xiaomi, sessiz ısı dağıtımı için genişletilmiş bir VC ısı emici kullandığını iddia ediyor. 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB PCIe 4.0 SSD depolama alanına sahiptir.

İçindekiler Xiaomi Book Air 13 Özellikleri

Xiaomi Book Air 13 Özellikleri

13,3″ 2,8K (2880 × 1800 piksel) OLED Ekran, 16:10 ekran en boy oranı, Corning Gorilla Glass 3 korumalı, 1000000:1 kontrast oranı, %100 DCI-P3, 600 nit’e kadar en yüksek parlaklık, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500 Sertifikalı, parmak izi bırakmayan kaplama

12.Nesil Intel Core i7-1250U / 12. Nesil Intel Core i5-1230U CPU

Intel Iris Xe HD grafikler

16GB LPDDR5 5200MHz RAM (Çift kanal), 512GB PCIe 4.0 SSD’ler

Windows 11 Home

Xiaomi Stylus’u destekler (ayrı satılır)

Tam boyutlu dört kademeli ayarlanabilir arka ışık, 1,3 mm tuş hareketi, açık Güç parmak izi tanıma, cam trackpad

3,5 mm Kulaklık Jakı (Mikrofon entegre), Dolby ATMOS desteği

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz ve 5GHz), Wi-Fi 6E, 2 x 2 MIMO, Thunderbolt 4 × 2

Boyutlar: 296,5 x 205,5 x 12 mm; Ağırlık: 1,2 kg

65W hızlı şarj cihazı ile 58,3Wh nominal kapasite