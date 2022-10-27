Ford ve Volkswagen, otonom sürüşlü otomobiller için yapay zeka geliştiren Argo AI’ye yatırım yapmayı durdurma kararı aldı. Otomobil şirketleri otonom sürüş teknolojisini kendileri geliştirmek yerine dışarıdaki şirketlerden yararlanmak istiyor.

Ford haberi üç aylık sonuçlarını açıklarken verdi. Şirket, başlangıçta otonom araçların 2021 yılına kadar geniş bir kitlenin kullanımına sunulacağını düşündüğünü belirtti. Şimdi şirket otonom sürüşün 2. ve 3. seviye otonomisine yatırım yapmak istiyor. Seviye 2 otonomi, yerleşim alanlarının içinde ve dışında ve otoyollarda sürüş yardımını içerir. 3. seviye otonomide, bir araç otoyoldayken sürüşü büyük ölçüde devralabilir.

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Şirketin gelecekte 4. seviye otonom sürüşe sahip otomobiller üretme planları hâlâ mevcut. Bunlar neredeyse her koşulda kendi kendini sürebilen araçlardır. Aşırı hava koşulları gibi durumlar istisnadır. Ancak Ford, bu teknolojinin yaygın kullanıma hazır olmaktan çok uzak olduğunu savunuyor. Üstelik şirket, bu teknolojiyi kendisinin geliştirmesine de gerek olmadığına inanıyor. Bu yüzden Ford bunun için diğer şirketlere bakacaktır.

Volkswagen de ortaklıktan çekilecektir. Alman otomobil üreticisi ayrıca otonom sürüş için daha kısa vadede uygulanabilecek teknoloji arayışında olacak ve maliyeti de göz önünde bulunduracaktır. Volkswagen otonom araçlar konusundaki hedefleri için şimdi Alman Bosch ve Çinli Horizon Robotics ile ortaklık kuracak.

Eski Google ve Uber çalışanları, sürücüsüz otomobiller için yapay zeka geliştirmek amacıyla 2017 yılında Argo’yu kurdu. Ford o yıl start-up’a bir milyar dolar yatırım yaptı; bu miktarın o zamandan beri 2,7 milyar dolara yükseldiği söyleniyor. ABD’li otomobil üreticisi, Argo AI’ın sahip olduğu teknolojiyi lisans altında diğer otomobil üreticilerinin kullanımına sunmak istedi. Volkswagen 2021’in sonlarında sürücüsüz ID.Buzz minibüsünü tanıttı. Bunun bir varyantı, Seviye 4 otonomiye sahip ilk Volkswagen Grubu otomobili olacaktır. Argo, 4. seviye otonomiyi mümkün kılacak yapay zeka teknolojisini yarattı.