Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılarken çok sayıda ödeme seçeneğiyle de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Playstore.com, Türkiye’nin e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay’i ödeme seçenekleri arasında kullanıcılarına sunmaya başladı. Ayrıca yeni hayata geçirilen kampanya ile Playstore.com üzerinden yapılan her alışverişte yüzde 10, toplamda 250 TL Hepsipara müşterilere hediye ediliyor.

Türk Telekom dijital oyun platformu Playstore.com’da Hepsipay ile ödeme yapanlara Hepsipara hediye

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Kullanıcılarına çok sayıda ödeme seçeneği sunan Playstore.com, Hepsipay ‎ kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Her alışverişte yüzde 10 toplamda 250 TL Hepsipara hediye

Kampanya kapsamında Playstore.com’dan alışveriş yapan müşteriler ödemelerini e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay ile yaparak alışveriş başına yüzde 10 toplamda ise 250 TL Hepsipara kazanıyor. Müşteriler kazandıkları Hepsipara bakiyelerini Hepsiburada’da ve Hepsipay ile ödeme seçeneğinin geçerli olduğu tüm online üye işyerlerinde rahatça ‎harcayabiliyor.‎

Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.