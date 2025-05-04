Apple sızan yeni bilgiler, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ortaya atılan iddiaya göre şirket, bugüne kadar sürdürdüğü lansman geleneğini değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de de yakından takip edilen bu gelişme, birçok Apple kullanıcısını hem heyecanlandırdı hem de şaşırttı. Apple her yıl telefon çıkarmaktan vazgeçiyor mu, Yeni iPhone ne zaman gelecek?

Apple Her Yıl Telefon Çıkarmayabilir!

Uzun yıllardır eylül aylarında yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, iPhone 18 serisiyle bu düzende büyük bir değişime gitmeyi planlıyor. The Information kaynaklarına dayandırılan iddialara göre şirket, 2026 yılından itibaren yılda iki ayrı lansman düzenleyecek. Bu yeni modelde Apple, sonbahar ve ilkbahar dönemlerini farklı telefon serileriyle değerlendirecek.

İlk etapta 2026 Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli gündeme gelecek. Ardından 2027 baharında ise daha uygun fiyatlı iPhone 18, iPhone 18 Slim ve iPhone 18e modelleri piyasaya sürülecek.

Apple her yıl yeni telefon çıkarmayacak iddiası yalnızca lansman tarihlerini değil, aynı zamanda üretim zincirini de yakından ilgilendiriyor. Çin’de yaşanan iş gücü sıkıntıları ve Foxconn gibi üreticilerin karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, bu model değişikliği Apple için daha sürdürülebilir bir çözüm olabilir.

Ayrıca, şirketin daha ince bir iPhone olarak geliştirdiği iPhone 18 Air ve iPhone 17 Air gibi modellerin de lansman takviminde nerede yer alacağı henüz net değil. Özellikle Plus modellerinin bu “Air” versiyonlarla değiştirilmesi planlanıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, Apple her yıl yeni telefon çıkarmayacak iddiası daha da güç kazanıyor.

Apple kullanıcılarının alışkanlıklarını yeniden şekillendirecek bu takvim değişikliği, Türkiye’de de satın alma kararlarını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

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