Bir dönemin sembol karakterlerinden Sackboy, PlayStation Productions tanıtım videolarından çıkarılarak hayranlarını şaşırttı. Yeni yayınlanan bir PlayStation yapımının ön gösteriminde fark edilen bu detay, Sackboy PlayStation evreninin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sackboy veda ediyor! PlayStation tanıtım videosundan neden çıkarıldı?

LittleBigPlanet serisiyle gönüllerde taht kuran Sackboy bu yeni tanıtımda yer almaması üzerine sosyal medyada gündem oldu. Nathan Drake, Ratchet and Clank ikilisi ve Astro Bot gibi karakterlerin yer aldığı PlayStation Productions introsunda Sackboy’a yer verilmemesi, vedanın işareti olarak yorumlandı.

2023 yılında yayınlanan Gran Turismo filminde hâlâ görüntüde olan Sackboy, bu yeni düzenlemede tamamen silinmiş durumda. Sackboy PlayStation hayranları duruma tepkili; sosyal medya platformu X’te hayranları duruma tepkilerini gösteriyor.

Dahası, geçtiğimiz yıl LittleBigPlanet 3 ve tüm indirilebilir içeriklerin PlayStation Store’dan kaldırılması, Sackboy’un kaderini bir süredir tartışmalı hâle getirmişti. Sevindirici bir detay da var: Sackboy: A Big Adventure şu an için hâlâ mağazada yer alıyor.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Sackboy, nostalji ve yaratıcılığı bir araya getiren yapısıyla unutulmazlar arasında. Bu son gelişmeler, Sackboy PlayStation evreninin gözden çıkarıldığını düşündürüyor. Sony’den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Sackboy’un akıbeti hayranlar tarafından dikkatle izleniyor.

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