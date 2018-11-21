Tüm Xiaomi ürünlerinde indirim (Xiaomi Pocophone F1 hediye ediyoruz!)

Evofone’un 23-24-25 Kasım günlerinde geçerli olacak indirimleri duyurdu. İndirim kapsamında hem mağazadan fiziksel olarak hem de internet üzerinden tüm Xiaomi ürünleri indirimli olarak satın alınabilecek.

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Mi Pocophone F1, 2.999 TL yerine 2.549 TL olacak

Vadistanbul Avm’nin ikinci katında bulunan yetkili Mi Store’da satışta olan tüm ürünlerde geçerli yüzde 15 indirimin yanı sıra online alışverişi tercih edecek Mi Fan’lar için de N11.com, Gittigidiyor.com ile Teknosa mağazaları ve internet sitesinde de pek çok ürün indirimli fiyatlar ile satışa sunulacak.

Xiaomi’nin en yeni telefonlarından olan performans canavarı Pocophone F1’in 2.999 TL yerine 2.549 TL’ye satışa sunulacağı yetkili Mi Store’da tüm ürünlerde yüzde 15 indirimli geçerli olacak. Xiaomi’nin tüm ürünlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında Mi Max3 64GB 2.699 TL yerine 2.294 TL, Redmi 6A 16GB da 999 TL yerine 849 TL’ye satılacak.

Alışveriş maratonu, online alışverişlerde de devam edecek

Evofone’un 23-24-25 Kasım tarihlerindeki alışveriş maratonu indirimleri, online alışverişte ve Teknosa mağazalarında da Xiaomi tutkunlarını bekliyor olacak. İndirimler; N11.com’da Çarşamba gününü Perşembe günün bağlayan gece, Gittigidiyor.com ve Hepsiburada.com’da da Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece 00.00’dan itibaren yayında olacak. Ayrıca üç günlük alışveriş maratonu boyunca Teknosa mağazaları ve Teknosa.com’da satışta olan Mi A2 de bu üç güne özel 1.999 TL yerine 1.749 TL’ye satılacak.

Xiaomi Mi Pocophone F1 hediye ediyoruz!

Bu indirimlerin şerefine bir kişiye Xiaomi Pocophone F1 hediye ediyoruz. Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler aşağıdaki Gleam linki üzerinden Evofone Facebook ve Instagram hesaplarını takip edip, yukarıdaki videoyu Twitter veya Facebook hesabınızda paylaşmak. Ayrıca HWP YouTube hesabına da abone olmanız gerekiyor. Yarışmanın kazananı 3 Aralık 2018 Pazartesi günü canlı yayında yapacağımız çekilişle belirlenecek. Kazanan kişinin sosyal medya hesabı video paylaşımı için kontrol edilecek.

Xiaomi Pocophone F1

