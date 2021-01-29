Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!

Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console platformuna uğradı. Böylelikle yeni nesil oyunu telefonuna ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Xiaomi Black Shark 4 Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor!

Oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Standart ve amiral gemisi akıllı telefonlara göre daha performanslı bir deneyim vadeden cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu konuda yarışa dahil olan Xiaomi, yeni modeli Black Shark 4 için artık geri sayıma geçti. Bildiğiniz üzere akıllı telefon daha önce de AnTuTu‘ya uğramıştı. Bu platformdaki test sonucu ile beklentileri yükselten akıllı telefon şimdi Google Play Console‘a uğradı.

Google Play Console‘da cihazın listelenmesi çıkışının yaklaştığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Detaylı teknik özellikleri öğrenilemeyen akıllı telefon bizleri Snapdragon 888 işlemcisi ile karşılayacak. Bununla birlikte 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz için firma artık geri sayıma geçti. FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, amiral gemisi akıllı telefonlara da göz dağı vermek istiyor. Xiaomi yeni oyuncu telefonu ile birlikte bu piyasanın da hakimi olmayı planlıyor. Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon şarj konusunda da önemli işler yapmayı hedefliyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Firmanın iddiasına göre Black Shark sadece 15 dakikada tam kapasiteye ulaşacak. Bakalım gittikçe kızışan oyuncu telefonu rekabetinde kimler öne çıkmayı başaracak bekleyip göreceğiz.

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